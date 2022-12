Litomyšlští florbalisté byli proti Orlicko-Třebovsku favority, ovšem v úvodní periodě to tak zrovna nevypadalo, protože domácí se rozhodli trávit příliš času na trestné lavici a nebýt nulové produktivity soupeře v početní výhodě, těžko by po dvaceti minutách svítily na ukazateli dvě jedničky. Od druhé části však zápas vypadal úplně jinak, litomyšlští hráči výrazně přitopili pod florbalovým kotlem a nenechali nikoho na pochybách o výsledku. „V první části jsme nasadili vlažné tempo a oslabeními jsme dostávali soupeře zbytečně do hry. Od druhé třetiny jsme přidali na důrazu i přesnosti a zrychlili hru, ve třetí jsme hosty jasně přehrávali, což nám umožnilo poslat do hry všechny hráče. Mrzí mě velký počet našich vyloučení, lepší soupeř by nás potrestal,“ hodnotil utkání domácí trenér Tomáš Doubek. Jeho protějšek Jiří Typl spokojen být nemohl. „V první třetině jsme měli převahu a jen výborný gólman udržel domácí ve hře. Od druhé třetiny se začalo dít něco, co nemohu popsat ani hodnotit. Každopádně jsme začali tvořit více chyb a soupeř některé využil.“