Reprezentace byla i v letošním roce vedena hlavním trenérem Vladimírem Benešem z Aquaklubu Liberec. Díky několika výjimkám ministerstva zdravotnictví a později také rozvolnění epidemiologických opatření se juniorská reprezentace sešla na několika soustředěních v Liberci, Přerově a Pardubicích. Plavci měli velice omezenou možnost dostat se zpět do vody a zvyknout si na závodní podmínky. Nutno zopakovat, že Česká republika byla jednou ze zemí, která měla v přípravě svých sportovců největší nevýhodu. Na jejím území totiž platila snad nejdelší uzavírka bazénů. A tak byly tréninkovémožnosti velice omezeny.

Daniel CimburekZdroj: Foto: sportovce

Šampionát byl z hlediska titulů a úspěšnosti navzdory podmínkám velice povedený. Danielu Cimburkovu se podařilo získat dvě stříbrné medaile a zároveň dva tituly vicemistra světa na tratích, a to na tratích 100 a 400 metrů RP (rychlostní potápění). Na druhé zmíněné dokonce překonal i český juniorský rekord. Překonal tři roky staré maximum Kovaříka z Nového Jičína. Třetí medaili do pardubické sbírky získal Tomáš Pilný, na trati 200 metrů PP (ploutvové plavání), kde bral bronz.

„Byla to náročná sezona. Celou zimu jsme cvičili on-line u počítače. Na jaře jsme začali jezdit na kole a do vody se dostali až na poslední chvíli. A do toho ještě on-line výuka na soustředěních. Doufám, že už nás nic podobného nepotká,“ usmívá se, nyní už spokojeně, sedmnáctiletý pardubický student.

Cimburka nyní čeká do konce června odpočinek, regenerace a školní povinnosti na pardubickém Gymnáziu Dašická. Už od července se ovšem znovu pustí do přípravy na další sezonu, která ploutvařům začne v září. (zz)