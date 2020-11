První jeho články přišly na svět v době jeho působení na vojně (1959 - 1961). V Jincích hrál I. ligu české házené – tamní Dukla, což byla první „pastva“ pro celoživotního sportovního „psavce“. Po absolvování vojenské základní služby (od roku 1962) začal jako externista se sportovní stránkou chrudimského okresního týdeníku Budovatel, kde působil nejvíce let.

Poprvé jako profesionál zažil novinařinu v závodním časopise Transportér, odkud v roce 1993 přešel do tehdejších Novin Chrudimska, odkud odešel předčasně v roce 2000 do důchodu, avšak po krátké přestávce se stal dopisovatelem Chrudimského deníku. Před deseti lety, v roce 2010, byl Jaromír Doležal vyhodnocen za padesátiletou novinářskou činnost. Získal titul Osobnost města Chrudim.

V současné době se těšil, že bude dodávat zprávy našemu deníku z meziokresního přeboru v ledním hokeji. V tomto sportovním období spolupracuje s naší redakcí plných dvacet let (co odešel do důchodu). Bohužel přišel problém s koronavirem, takže v této činnosti nemohl začít. Už na jaře měl s tímto „zlem“ problém, když nemohl do nemocnice za vážně nemocnou manželkou, která nakonec 29. května zemřela. Toto kulaté jubileum prožije Jaromír Doležal skromně v kruhu rodinném.

K jeho osmdesátce mu i naše redakce přeje hodně pevného zdraví, aby se ještě dočkal znovuzahájení hokejových utkání.