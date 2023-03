Zítra 17:30: BK KVIS Pardubice (4. místo, 16 výher/10 proher) – BK Armex Děčín (3. místo, 17 výher/10 proher).

Sportovní hala Dašická.

Pardubičtí čahouni mají Válečníkům co vracet za první vzájemné měření sil na Dašické, které prohráli 74:76. Navíc na severu Čech dostali v základní části pořádný výprask (62:85).

„Z pohledu umístění kolem třetí a čtvrté příčky je to pro nás jeden z klíčových zápasů. Očekávám velmi vyrovnané utkání. Doufám, že v něm nebudou nějaké technické chyby nebo vyloučení jako v našem předcházejícím vzájemném zápasu v Pardubicích. Děčín má momentálně dobrou formu. Nedávno prošel do Final Four Českého poháru a vyhrál i poslední ligový zápas s Kolínem. Je pro něj důležité, že hrají všichni. Před tím se potýkali s nějakými zraněními, jako máme teď my. Když tam jsou všichni hráči zdraví, disponují velice dobrý týmem,“ postřehl pardubický kouč Dino Repeša.

Prohra 71:72 v posledním utkání pod Špilberkem ho mrzí ještě teď. Beksa totiž přišla o neporazitelnost v lepší basketbalové společnosti. Děčín by tak mohl posloužit jako silná náplast.

„Z našeho pohledu bude důležité eliminovat děčínský rychlý protiútok, protože z těchto situací dávají dost bodů. Také se musíme vyrovnat se soupeřovou agresivitou na útočném doskoku. Myslím si ale, že hlavním klíčem bude neztrácet tolik míčů jako v Brně,“ vrací se ke klíčovému bodu nejtěsnější prohry chorvatský trenér.

Adam Lukeš: “Naposledy jsme sice těsně prohráli v Brně, ale řekl bych, že celkově jsme odehráli dobrý zápas. Musíme v tom pokračovat i proti Děčínu, zejména pokud jde o hru na obranné polovině hřiště. V Brně jsme bránili opravdu dobře, na tom potom můžeme stavět i v útoku. Pro Děčín je typické, že hraje velice agresivně a také rychle, nemá problém zakončovat své útoky do několika sekund. Je tedy jasné, že potřebujeme zastavit rychlou přechodovou fázi hostů a minimálně se jim vyrovnat v agresivitě na obou polovinách hřiště. Máme velkou motivaci vrátit Děčínu porážky ze základní části a zvítězit. Navíc hrajeme doma, takže pevně věříme, že naši výborní fanoušci nás podpoří, stejně jako vždycky!”