Do konce chybí dvě kola, Svitavy se zuby nehty drží na osmé pozici a následující dva víkendy potřebují bezpodmínečně bodovat, aby si zahráli v osmičce a vyhnuli se nevyzpytatelným bojům o udržení.

Do Svitav zavítal nejtěžší možný sok. Troopers dosud prohráli jediné utkání a tabulku vedou o patnáct bodů, tudíž svitavské naděje na bodový zisk se nejevily valné. Kužela je sice na začátku posílil bekhendovou střelou od mantinelu, jenže favorit na to zareagoval a do rozmezí 10. a 20. minuty poskládal pětici přesných zásahů. Další snaha domácích vrátit se do utkání se posléze minula účinkem, Troopers měli vývoj hry pod kontrolou a bezpečně zvítězili. Svitavy se musí spoléhat na dva nadcházející duely.

„V prvních deseti minutách se zdálo, že zápas bude vyrovnaný. Bohužel potom se hra překlopila na stranu soupeře, který získal náskok. I když jsme se snažili přidat na tempu, tak se nám výsledek zvrátit nepodařilo,“ litoval domácí trenér Jiří Beneš.

Kde se bude rozhodovat o svitavském osudu v této sezoně? V neděli 23. února na půdě aktuálně čtvrté Horní Suché (29 bodů) a týden nato v sobotu doma proti pátým Aligátorům Klobouky (28 bodů).

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD, 20. kolo:

FbK TJ Svitavy – Troopers 4:8

Fakta – branky: 3. Kužela, 40. vlastní (Minich), 59. Brýdl (Beneš), 60. Zach – 10. Budík (Jeski), 12. Kolajta (Kadlec), 17. Voltner (Mati), 17. Knotek (Budík), 20. vlastní (Zach), 29. Suchomel (Jeski), 47. Kolajta (Muselík), 50. Minich (Mati).



Třetiny: 1:5, 1:1, 2:2.



Svitavy: Lamař – Říha, Kužela, Beneš, Zach – Sauer, Prudil, Hynek, Pakosta, Maleček, Máček, Vašák, Motl, Brýdl.



Pořadí: 8. Svitavy (26 bodů).