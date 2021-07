Jak krátká doba stačí. Pardubičtí hokejbalisté plánovali druhé finálové vyloupení Prahy. Kert jim však vzal vítr z plachet. Za tři minuty od úvodního vhazování vedl 3:0 a pak už si jen plusový stav hlídal.

„Bohužel. Zápas rozhodl začátek. Připravovali jsme se na to, ale nepodařilo se nám nástup Kertu uhlídat. Potom jsme se ale zvedli a bojovali o zdramatizování. Škoda, že za stavu 1:3 a 2:4 jsme nedali kontaktní gól. Trefili jsme snad čtyři tyčky a břevno. Ve druhé třetině jsme vyhráli 18:5 na střely, ale nic nám tam nepadlo,“ krčil rameny trenér Jiří Mašík.

Druhé místo je po závěrečném klaksonu to nejhorší co se v tu chvíli může „kolektivnímu“ sportovci stát.

„Samozřejmě to bolí, protože jsme byli kousek od vrcholu. I přes prohru jsem ale na kluky nesmírně pyšný. Kert má obrovskou sílu, nakoupil další hráče. Je to trochu česko – slovenský nároďák. Naši mladí kluci ho dokázali potrápit a vybojovat třetí zápas. Navíc se v play off úžasně semkli, a to jak spolu žila kabina byla radost. Je to ta nejlepší motivace motivace do další sezony,“ hodnotí optimisticky vyřazovací boje pardubický kouč.

Ještě jedné pocty se dostalo jeho týmu. Kapitán Jan Bílý získal cenu Libora Topolánka pro nejužitečnějšího hráče play off. Již podruhé od jejího vzniku.

Hokejbalové finále - 3. zápas: HC Kert Park Praha – HBC Autosklo H.A.K. Pardubice 6:2 (3:1, 1:1, 2:0). Branky: 2., 35. a 44. Kruček, 1. a 3. Danko, 20. Zvonek – 13. L. Moravec, 24. Janeček. Sestava: Stárek – Filip, Kopřiva, Kvapil, Novotný, Školoudík, Turyna – Bílý, J. Bucek, Česák, F. Förstl, Janeček, Kohoutek, P. Kubeš, Langr, L. Moravec, Šimek, Strouhal, Vlasák, Zajiček Tomáš. Konečný stav série: 2:1.