Proti šesti pro Tury jednoduchá práce. Jedenáct střelců a první stovka sezony

Svitavští Tuři vyhráli poprvé v nové sezoně první basketbalové ligy doma a neměli to úplně složité, jelikož soupeř z Olomouce přicestoval do haly Na Střelnici v šesti mužích, takže ho domácí hrající v plné síle postupem času rozebrali. Cenné minuty na palubovce přitom dostali také mladíci, hned jedenáct hráčů se zapsalo do střelecké listiny.

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy