Vždyť Michek dojel na 24. místě a za sebou nechal i dva jezdce na továrních strojích. Jeho kolega Engel skončil šestatřicátý.

„S časem jsem spokojený, je to zajímavý výsledek. Chceme, aby o nás tovární týmy věděly,“ uvedl Michek.

Jezdce po prologu ještě čekal slavnostní výjezd na startovní rampu, v neděli již přijde na řadu úvodní etapa.

Nebyly to žádné pokojné výjezdy dun, v Saudské Arábii se začalo zostra. Prolog se odehrál v písčité a kamenité pistě. „Byl to jedenáctikilometrový mazec a masakr. Na trati bylo totiž docela dost šutrů, jelo se přes horu a potom jsme ocitli v řečišti. Dalo se tam spadnout a jsem rád, že jsem to zvládl. Máme to dobře rozjeté,“ popisoval sobotní terén Michek, který na vítězného amerického obhájce vítězství Rickyho Brabece ztratil 40 vteřin.

Přitom organizátoři tvrdili, že letošní trasa bude mnohem techničtější a na účastníky čekají kopcovité terény. „To se zatím vůbec nepotvrdilo. Jak shakedown, tak prolog byl hodně rychlý. Doufám, že další etapy budou těžší, techničtější a nebude to rovné jako minulý rok,“ přál si Milan Engel, který se ze začátku pral s navigací. „Celý rok jsem nemohl pořádně trénovat na motorce, těžce jsem se s tím sžíval. Myslím, že jsem mohl zajet rychleji.“

To jeho týmový kolega si dával „bacha“ hlavně na nebezpečné kameny. „Zvláště ty malinké kamenité jehličky jsou nebezpečné. Když je člověk chytne a najede na větší množství, tak ho to katapultuje do neznáma. Občas se nacházel mezi nimi také pařez. Proto je důležité se na to zaměřit a být sehraný s navigací,“ připomíná Michek.

Pro Orion Moto Racing Group byly však sobotní výkony velmi dobrým signálem. Vždyť Michek porazil dva tovární jezdce na Hondě a KTM. „Trochu jsme to tam rozčísli mezi továrnami, za což jsme vždycky velmi rádi. Budeme bojovat dál, aby se nám to dařilo,“ uvedl Michek, který před rokem bojoval o pozici nejlepšího nováčka na Dakaru.

Jak vůbec může český tým porážet závodníky na továrních strojích? Chytrostí. Prostředky a několikaletým vývojem to určitě nelze. „Máme motorky od KTM, v nichž jsme si samostatně seřídili motory. A dále používáme hodně českých komponentů, protože se můžeme podílet na jejich vývoji a přizpůsobovat to našim potřebám. Jsme v přímé spolupráci s lidmi, kteří vyrábí například výfuky, sedačky nebo brzdy. I tak jsou ale tovární týmy před námi o krok napřed,“ vysvětlil Ervín Krajčovič, šéf Orion Moto Racing Group. (rh, mrg)