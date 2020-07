Zatím poslední akvizicí, kterou vedení svitavského basketbalu nalákalo do kádru trenéra Lukáše Pivody, je Domagoj Proleta. Dvaadvacetiletý chorvatský pivot vysoký 207 centimetrů zaujal v uplynulém ligovém ročníku v barvách USK Praha, kde se zařadil mezi tahouny družstva se střeleckým průměrem bezmála třináct bodů z osmadvaceti odehraných utkání.

ZNAČNÝ POTENCIÁL

„Zvolil jsem si Svitavy, protože si myslím, že je to skvělé místo pro pokračování mého růstu jako hráče i jako osobnosti. Doufám, že přinesu zážitky ze hry našim fanouškům a slibuji, že na hřišti nechám sto procent,“ pozdravil Proleta svitavské příznivce.

„Je prototypem moderního podkošového hráče. Jeho předností je velká variabilita na útočné polovině, kde dokáže výborně běžet do protiútoku, hrát zády ke koši a velmi obstojně střílet zpoza trojkového oblouku. V obraně využívá zejména svou pohyblivost a dlouhé paže. Vidíme v něm hráče s velkým potenciálem se nadále zlepšovat,“ těší se na spolupráci kouč Lukáš Pivoda.

POŘÁDNĚ OSTRÝ START

Nová sezona Kooperativa NBL dostala svoje konkrétní obrysy. Jak bylo avizováno, základní část bude mít dřívější začátek a dvanáctka účastníků (v jejím složení nedošlo ke změnám) by se měla pustit do mistrovských bojů 12. září. Dvaadvacetikolová základní část je naplánována do 2. ledna.

Prvním soupeřem pro Dekstone Tury bude ten nejatraktivnější, na domácí palubovce vyzvou Nymburk. Následně zamíří do Opavy a 19. září je čeká krajské derby s Pardubicemi. Vstup do sezony tak bude pro výrazně obměněný kolektiv pořádnou výzvou.