„Testovací jezdec“ Petr Suchánek s předstihem najde zajímavou trasu v terénu. Zájemci o její projetí dostanou po registraci na klubovém webu záznam GPS spolu s mapkou. Každý může trasu absolvovat kdykoli během jednoho týdne.

„Účastník jede sám nebo ve dvojici a pořídí ze své cesty fotografie. Ten, kdo se na trasu vydá a pošle nám v termínu fotky, je zařazen do soutěže o drobné ceny. Neměříme časy ani vzdálenosti, ale měla by to být zábava pro každého, kdo rád jezdí v terénu,“ přiblížila aktivitu svitavských bikerů Lenka Suchánková.

První výzva vedla po trati bývalého závodu Kopečkovské drncání, tento týden (až do čtvrtka 30. dubna) je na řadě celodenní výlet kolem větrných elektráren v okolí Svitav. Celkem měří 74 kilometrů s možností zkrácení,

Registrace a bližší informace: http://www.bikesvitavy.cz/vylety.html.