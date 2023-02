Litomyšlský útočník Štěpán Švec byl hrdinou očekávané bitvy, nasázel hattrick a k tomu přidal ještě jednu gólovou asistenci. Lépe však do utkání vstoupili domácí toužící pod odplatě za podzimní porážku ve Smetanově rodišti a rychle se ujali dvougólového vedení. Soupeř sice jejich rozlet zavčasu přibrzdil, přesto ještě na začátku třetí třetiny nebylo za stavu 3:3 nikomu z početných přihlížejících (atraktivnímu duelu přihlíželo 230 diváků!) ani v nejmenším jasné, na čí stranu se misky florbalových vah nakloní. Byli to hosté, kteří do rozmezí necelých pěti minut vměstnali tři zásahy, a to byl rozhodující úder. Vysoké Mýto se blíže než na rozdíl dvou branek v koncovce nedostalo.

Páteční postup = nedělní porážka. Odpočatější týmy otevřely čtvrtfinále vítězně

„Utkání bylo po dvě třetiny velmi vyrovnané. Bohužel třetí část se ukázala být lepší pro Litomyšl. Největší poděkování patří fanouškům,“ uvedl domácí trenér David Vaňásek. „Z naší strany to byl dobrý týmový výkon. Naše hra se s každou třetinou zlepšovala. Dostávali jsme se do řady šancí, ze kterých jsme mohli dát více gólů. Jsme na dobré cestě do play up,“ byl spokojen kouč Litomyšle Tomáš Doubek. Jistotu startu v bojích o postup do národní ligy mohou získat jeho svěřenci tuto sobotu 10. února, kdy doma v městské sportovní hale přivítají čtvrtou Jihlavu. A i kdyby jim to nevyšlo, mají v záloze závěrečné kolo na palubovce předposlední Skutče.

Vrcholí rovněž boj o záchranu a všechno nasvědčuje tomu, že ze skupiny D půjdou dolů poslední tři družstva. Což je špatná zpráva pro Svitavy, ale vzhledem k tomu, co v poslední době nedávný účastník první a národní ligy předvádí, se jeho existenčním starostem není co divit. Na půdě skutečského nováčka, který se od začátku sezony pohybuje na chvostu tabulky, Svitaváci prohráli vyhraný zápas, jinak se to snad nedá pojmenovat. Ještě ve 32. minutě vedli 7:2 (!), luxusní náskok ale promarnili a v čase 59:24 domácí vyrovnali. A nedosti na tom, v prodloužení korunoval svůj báječný večer čtyřgólový Adam Vařejčko a poslal soupeřů domů s jediným bodem.

Probuzení ve druhém poločase a Nejzbach urval cenný bod proti Slavii

Svitavská ztráta byla pochopitelně dobrou zprávou pro ohrožené celky z Ústecka. Orlicko-Třebovsko sice padlo po nevydařené poslední třetině v Jihlavě, ale jeho odstup na desáté místo, navíc se zápasem k dobru, se jeví jako dostatečný. Letohrad ještě vystaráno nemá, ale bod z Brna jde v jeho případě rozhodně do plusu. „Výkon byl klidně na vítězství. Bohužel nám chyběla řada klíčových hráčů, ale takhle odmakaných zápasů jsem v sezoně příliš mnoho neviděl. Moc děkuji všem hráčům a věřím, že takhle navážeme i ve zbylých dvou utkáních,“ hodnotil trenér Petr Adamec.

DIVIZE D, 20. KOLO: FTC Vysoké Mýto – Florbal Litomyšl 5:7 (2:1, 1:2, 2:4). Branky: Pavlák 2, Lesák, Unzeitig, Knypl – Švec 3, Nykl 2, Kulhavý, M. Háp. FBC Skuteč – FbK TJ Svitavy 8:7 PP (1:4, 3:3, 3:0 – 1:0). Branky: Vařejčko 4, Maňour 3, Kadavý – Hynek 2, Pakosta 2, Musil, Mach, Volf. Hornets Brno ZŠ Horní – FBC Letohrad Orel Orlice 9:8 SN (1:1, 4:3, 3:4 – 0:0, 1:0). Branky Letohradu: Kubelka 5, Derka, Pokorný, Kudláček. Andone SK Jihlava – FbK Orlicko-Třebovsko 7:2 (2:2, 1:0, 4:0). Branky Orlicko-Třebovska: Jurco, Šmíd.

Další výsledky: Znojmo – Mohelnice 5:9, Světlá nad Sázavou – Blansko 5:12.

Pořadí:

1. FBK Atlas Blansko (20 zápasů/56 bodů), 2. Florbal Litomyšl (20/44), 3. FBC Mohelnice (20/43), 4. Andone SK Jihlava (20/40), 5.TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 (18/37), 6. Hornets Brno ZŠ Horní (20/34), 7. FTC Vysoké Mýto (19/27), 8. FbK Orlicko-Třebovsko (19/20), 9.FBC Letohrad Orel Orlice (20/18), 10. FbK TJ Svitavy (20/14), 11. FbC Skuteč (20/11), 12. Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou (20/10).

Další program:

13. kolo, 8. února, 19.30: Vysoké Mýto – Znojmo. 21. kolo, 11. – 12. února: Orlicko-Třebovsko – Skuteč (so, 18.00), Litomyšl – Jihlava (so, 19.00), Svitavy – Hornets Brno (so, 19.00), Světlá nad Sázavou – Letohrad (so, 19.00), Mohelnice – Vysoké Mýto (ne, 18.00).