Skoro to vypadá, že si pardubičtí basketbalisté ze svých fanoušků vystřelili. Před zahájením sezony se z úst vedení, trenéra, hráčů linula věta: Důležitý je každý zápas, každá výhra. A realita? V útoku zahájili hosté otřesně. Zatímco nedávali, Ostrava byla neomylná a rychle se ujala dvojciferného vedení (16:5). Ostrava proměňovala vše, na co sáhla.Zdroj: FB/NH Ostrava

„Od úterý jsme se chystali na toto utkání. Říkali jsme si, že je důležité do něj dobře vstoupit, ale vůbec se nám to nepovedlo,“ lamentoval pardubický Dino Repeša.

Po ještě hlubším propadu se jeho svěřenci vrátili do zápasu. Trpělivě začali umazávat manko a v 15. minutě se poprvé dostali do plusu (35:34). Naposledy. Do pomyslné řeky vstoupili i podruhé a tentokrát se v ní už utopili. Domácí zosnovali rozhodující brejk na konci třetího kvartálu. Bekse pláchli na zápasové maximum čtrnácti bodů (72:68).

Závěrečné dějství bylo z východočeského pohledu marným bojem o zdramatizování tohoto duelu.

„Od začátku utkání jsme nebyli plně soustředění. Spáchali jsme třiadvacet ztrát. A to je příliš velké číslo. Je to škoda, ale teď nás čekají další těžké zápasy a my musíme změnit naši koncentraci na utkání. Jinak nemáme šanci,“ má jasno Repeša.