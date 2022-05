Branky: 23. Holý (Rešetár), 32. Seidler (Rešetár) – 20. Max (Torres), 39. Everton (Torres), rozhodující penalta: Everton. ŽK: 15. Rešetár (PLZ), 23. Havel (PLZ), 24. Štrajt (PLZ) – 33. Dudu (CHR). Rozhodčí: Petr, Kliner – Rygl. SK Interobal Plzeň: Vahala (Němec, Luhový) – Rick, Kozár, Štrajt, Havel – Rešetár (C), Holý, Buchta, Seidler – Zdráhal. FK Chrudim: Dudu (Javorski, Gerčák) – Max, Koudelka (C), P. Drozd, D. Drozd – Everton, Doša, Torres, Radovanovič – R. Mareš, Kubát, Balog.

První poločas začal podobně, jako v Chrudimi. Svěřenci trenéra Condeho byli aktivnějším mužstvem na hřišti a diktovali tempo hry. Hosté několikrát ohrozili bránu domácích, ale Vahala udržel nerozhodný stav. Příležitost otevřít účet měl plzeňský Rick, který táhl brejk dva na jednoho, ale příležitost přihrát prováhal a při následné střele ho vychytal Dudu.

Nerozhodný stav zůstal až do dvacáté minuty, kdy pro Chrudim zafungovala brazilská spolupráce. Torres našel křižnou přihrávkou Maxe, který z halfvoleje trefil levý roh brány domácího Vahaly - 0:1.

Tento stav zůstal až do poločasové přestávky a hosté tak odcházeli do kabin jako šťastnější tým na plzeňské palubovce a nutno podotknout, že zaslouženě.

Obrat z říše snů

A zase ta powerplay. Rešetár, stejně jako v minulém zápase, oblékl zelený dres a stal se postrachem svých bývalých spoluhráčů. Ve třetí minutě druhé půle padla vyrovnávající branka. Kozár dostal zničeho nic hodně prostoru na středu, následně přihrál Rickovi na levou stranu a ten na druhé straně hřiště našel osamoceného Rešetára, který se zkušeně trefil za záda chrudimského brankáře.

Netrvalo dlouho a Plzeň mohla jít do vedení. Rešetár dostal míč do středu hřiště, podržel si hráče na zádech a dělovkou prověřil brankaře hostů. Dudu však pohotovým zákrokem vytěsnil míč na roh.

Obrat však přišel zanedlouho. Devět minut před koncem základní hrací doby hosté propadli v defenzivě a Rick našel na levé straně Rešetára, který přihrál Seidlerovi a ten se již nemýlil - 2:1.

Roli Marešů zdárně přebírají Drozdové! Ukončit sérii chtějí už v Plzni

Chrudimští futsalisté se nechtěli s tímto stavem smířit a začalo dobývání domácí svatyně. Vahala však držel výsledek a po jedné chycené střele dokonce mohl navýšit skóre, ale vracející se Dudu, na poslední chvíli vytěsnil míč na roh.

Už už to vypadalo, že Plzeň si dojde pro první odvrácený mečbol, ale Chrudim dokázala, že powerplay umí také. Téměř minutu před koncem základní hrací doby se Max postavil před Vahalu, a to přineslo své ovoce. Everton dělovkou z dálky prostřelil domácího strážce tří tyčí - 2:2.

Stav už do druhých dvaceti minut zůstal nezměněný a utkání tak směřovalo do prodloužení. V něm nad Plzní visel Damoklův meč v podobě pěti nasbíraných akumulovaných faulů, které se přenáší do nastavení.

Gerčák hrdinou Chrudimi!

V úvodu prodloužení se chrudimští tlačili do zakončení, ale domácí je nepustili do ohrožení svého brankaře. První vážnější šance přišla v třetí minutě prodloužení, kdy Pavel Drozd prověřil Vahalu, který ale střelu chytil.

Na Plzni bylo znát, že jim dochází síly, což je při počtu hráčů na lavičce domácích pochopitelné. Chrudim plná sil zamkla svého soupeře na jejich půlce, ale do konce první části prodloužení to další branku nepřineslo.

Jestli někdo z domácích hráčů zaslouží pochvalu, tak je to opět brankář Ondřej Vahala. Ten po celý zápas držel své spoluhráče v naději na odvrácení mečbolu. Torres minutu před koncem druhé části prodloužení vypálil, ale střela narazila na zeď, kterou tvořil právě Vahala.

Plzeň ubránila nerozhodný stav a utkání tak směřovalo do pokutových kopů a v nich, jak všichni fustaloví fanoušci ví, plzeňští futsalisté dominují.

Loterie, tak lze nazvat penalty. V nichž zazářil především náhradní gólman Chrudimi, Libor Gerčák. Ten neodehrál ani minutu v play off, ale nakonec je on tím, kdo vychytal nejdůležitější penaltový rozstřel sezony. Rozhodující trefu zaznamenal Everton.

Chrudim tak získává patnáctý titul a stává se tak mistrem 1. Futsalové ligy v sezoně 2021/2022!

Ohlasy:

Libor Gerčák (Chrudim): Penalty začal chytat Dudu. Šíma (trenér gólmanů) a Koudy (Tomáš Koudelka) mi řekli, ať to jdu zkusit a následně mě do brány poslal i náš trenér Conde. Naštěstí jsem dvě penalty vychytal. Já kluky znám a oni vědí, že já vím. Já jsem byl při penaltách klidný a nervy takové, jako ti střelci nemám. Pro mě to je třetí titul. Přišel jsem do Mýta a vyhrál jsem, přišel jsem do Sparty a vyhrál jsem, tak jsem si dělal srandu, že přijdu do Chrudimi a ten titul taky vyhraju (smích).

Lukáš Rešetár (Plzeň): Byl to ohromně vyrovnaný zápas, jako ty předešlé. Chrudim se dostala do vedení, ale my jsme díky naší powerplay šli do vedení. Hosté bohužel vyrovnali, ale holt jsme na penalty prohráli. Chtěli jsme jet ještě k pátému zápasu, ale nevyšlo to. Chrudimi vyšel tah s Gerčákem a teď bude chvíli hrdinou. Letos jsme bohužel na Chrudim nestačili a bereme stříbro.

Marek Kopecký (trenér Plzně): Tak mám trochu teď rozporuplné pocity, ale v letošní sezoně to pro nás byla jízda a jsme spokojení. Jsem obrovsky hrdý na kluky z mého týmu. Samozřejmě hráčům z Chrudimi patří gratulace. Byli futsalovější, ale já jsem na své hráče hrdý za to, co letos předváděli.

Felipe Conde (trenér Chrudimi): Přišlo mi, že ta první polovina byla pro nás lepší, ale v druhé jsme trochu ztratili dech. Jsme ale rádi, že jsme dotáhli tuto bitvu, protože jsme v sezoně měli nejlepší obranu i útok. Pro nás je tento titul vyjímečný, protože je obrovsky těžké každý rok dokazovat a obhajovat, že jsme nejlepší, ale letos jsme to dokázali.