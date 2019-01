Svitavy – Druhý proti prvnímu! Čtvrteční večerní program pro svitavské sportovní fanoušky je jasný. Ve 20 hodin vypukne ve sportovní hale Na Střelnici očekávaná bitva 18. kola Kooperativa NBL mezi domácími Dekstone Tury a nymburským lídrem soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: FB Dekstone Tuři Svitavy

Nošením dříví do lesa je opakování informace, že středočeský suverén je jediným soupeřem, kterého Svitavy za dobu svého působení mezi elitou neporazily.



Současně je však skutečností, že snad nikdy v minulosti nešly do vzájemného střetu v tak dobré pozici jako nyní. Ze druhého místa a s dvanácti výhrami na kontě. Je tedy naděje, že by mohla explodovat basketbalová bomba?



Byť je role favorita samozřejmě na straně hostů, tak svitavští příznivci doufají…



„Každý zápas proti Nymburku je pro všechny zúčastněné svátkem. Konfrontace s týmem, který se pravidelně účastní evropských pohárů, je pro nás velkou výzvou. Díky postavení v tabulce se jedná o souboj dvou týmů z čela Kooperativa NBL. Jdeme do zápasu po dlouhé době v roli outsidera, což neznamená, že jsme bez šancí,“ je přesvědčen trenér Lubomír Růžička.



Ke střízlivému optimismu svádí i kvalitní partie, kterou jeho svěřenci odehráli v říjnu na nymburské palubovce, kde padli rozdílem osm bodů. Už tam se však projevilo umění mnohonásobných šampiónů rozhodnout ligové střetnutí v úseku několika málo minut a potom si jeho vývoj kontrolovat.



„Musíme se soustředit především sami na sebe a vlastní výkon. Jedním z klíčových faktorů bude omezení ztrát, které naši hru v posledních zápasech lehce devalvovaly. Soupeř nastupuje se širokou rotací, i nejvytíženější hráč hraje maximálně dvaadvacet minut. Tempo utkání a jeho intenzita tak musí být z naší strany na maximální úrovni. Jedině při udržení kvality máme naději na úspěch,“ je si vědom trenér Růžička, který spolu s celým týmem věří v podporu plného hlediště svitavské haly.



Nymburk zavítá do Svitav posílen úterním vítězstvím v Lize mistrů nad litevským Lietkabelisem, ovšem jeho vystoupení na evropské scéně je v tomto ročníku spíše rozpačité a bude mít ještě hodně práce, aby si zajistil pokračování pohárového působení alespoň ve FIBA Europe Cupu. V domácí soutěži má však zatím stoprocentní bilanci patnácti vítězství a s výjimkou těsné výhry v Opavě doposud neodehrál duel, ve kterém by bylo jeho vítězství reálně v ohrožení. Změní se to teď Na Střelnici?



„Proti Nymburku je to pro nás nejtěžší možný zápas. Musíme do něho nastoupit odvážně, protože nemáme co ztratit. Věřím, že když omezíme ztráty a budeme si pomáhat v obraně, tak můžeme Nymburk hodně potrápit,“ poznamenal mladý pivot Turů Luboš Kovář, jeden z početné svitavské skupiny, která má s hráčským nebo trenérským angažmá v Nymburku osobní zkušenost.