Premiéra se vydařila. Výsledkově tedy nikoli, z pohárového postupu se radovaly zkušenější soupeřky ze středních Čech, ale diváci, kteří v hojném počtu zaplnily hlediště městské sportovní haly, sledovaly bojovné a odhodlané vystoupení nově založeného družstva litomyšlských basketbalistek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michaela Hasíková

To čeká zakrátko premiéra ve druholigové soutěži a soudě podle prvního ostrého duelu by se v ní nemuselo ztratit. Pět minut před koncem byl rozdíl jen čtyřbodový, ale do těsnějšího kontaktu se Litomyšlačky už nedostaly. Ale jen při vědomí, že druhý poločas skončil minimálním rozestupem 30:31, se nelze divit, že dojmy ze zápasu převažovaly pozitivní.