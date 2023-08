Úvodní herní představení svitavských basketbalistů před blížící se prvoligovou sezonou pod vedením nového trenéra Martina Šorfa skončilo těsnou porážkou. Tuři v přípravném utkání podlehli Královským sokolům, ale výsledek tentokrát nebyl tím nejpodstatnějším. Všech jedenáct hráčů, které měl kouč k dispozici, dostalo herní minuty proti dobrému soupeři.

Svitavští basketbalisté se chystají na novou prvoligovou sezonu. | Foto: Tuři Svitavy

Sokoli po sestupu z Kooperativa NBL staví zajímavý tým, který nesporně podstatně navýší pokulhávající kvalitu východní skupiny. Nastoupili za ně mimo jiné tři basketbalisté, které za sebou mají výraznou svitavskou stopu: Marek Welsch, Jiří Jelínek a Jiří Svojanovský. Svitavští diváci byli zvědavi i na návrat rozehrávače Romana Marka. Vyrovnaný zápas se rozhodl v závěrečných dvou minutách, kdy hosté bodově lehce odskočili a Tuři na to nedokázali zareagovat.

Tuři Svitavy – Královští Sokoli Hradec Králové 76:81 (20:18 37:37 61:62). Body: Svitavy: Slezák 21, Marko 16, Novák 11, Kostka 11, Baťa 6, Petric 6, Jurka 5. Dále nastoupili: Janata, Ropek, Suchomel, L. Jokl.

Roman Marko: V první řadě bych chtěl poděkovat divákům, kteří dorazili do haly. Bylo jich poměrně hodně a věřím, že to bude trend i nadále a budou nás během sezony podporovat. Co se zápasu samotného týče, vedli jsme už o nějakých dvanáct bodů, bohužel i nějakým prostřídáním a tím, že v podstatě nešlo o výsledek a zkoušeli jsme různé systémy, tak to utkání jsme nedovedli do vítězného konce. Nicméně si myslím, že splnilo svůj účet a viděli jsme, co můžeme hrát a co naopak moc ne. Uvidíme jak to půjde dál, příští týden nás čeká doma Olomoucko, to bude další těžký duel a věřím tomu, že se budeme postupnými kroky zápas od zápasu zlepšovat.

Martin Šorf: Jsem rád, že napodruhé tento zápas dopadl, neboť Hradec má velkou kvalitu, ostatně zkušenosti z nejvyšší soutěže má hned pětice hráčů Jelínek, Sedmák, Dvořák, Dlugoš a Welsch. Jednalo se o první utkání v tomto složení, což bylo vidět v útoku i v obraně, když jsme se občas trochu hledali. Především v obraně jsme měli hodně okének a dovolili soupeři mnoho snadných nájezdů, čehož využíval především Tomáš Dvořák. V útoku si na sebe zvykáme a především noví hráči musí vše ještě vstřebat a dostat trochu pod kůži, aby hra byla plynulejší. Nedařilo se nám bohužel ani příliš střelecky, když jsme zakončovali s úspěšností pod 35 procent z pole, což je hodně nízké číslo. Do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát, což platilo i v tomto případě, ale vítězství a výsledek nebyly primárním cílem. Chtěli jsme především protočit co nejširší sestavu a vidět hráče v jejich nových rolích. Všech jedenáct borců, kteří zasáhli do hry, si připsalo mezi 8 a 26 minutami, takže tento záměr se podařil. Někteří velmi mile překvapili, jako třeba Štěpán Kostka, který byl s 11 body třetí nejlepší střelec. Jiní potřebují ještě trochu času, aby se rozehráli. Sezona ale bude dlouhá, takže prostor na to určitě bude. Závěrem bych chtěl poděkovat divákům, kteří přišli ve středu večer hráče podpořit a velmi nás všechny potěšilo, jak početná kulisa se v hale sešla. Věřím, že si všichni vyrovnaný souboj až do poslední minuty užili, i když to výhrou neskončilo.

Další přípravný duel sehrají Tuři v neděli 3. září od 17 hodin proti BK Redstone Olomoucko.