Zastoupení Svitavska je početné a většině klubů se premiéra povedla. Druholigová Polička zahájila remízou a jinak padaly převážně výhry, nadto poměrně přesvědčivé.

2. LIGA – SKUPINA D

1. KOLO: TJ ŠO Chrudim – TJ Štefanydes Polička 4:4 (Lorenc 1, Červený, Komárek, Houška, Pavlíček, Kastner a Komárková 0,5, M. Stodola 0).

KRAJSKÝ PŘEBOR I

1. KOLO: ŠK při DDM Litomyšl – ŠK Bohemia Pardubice B 6,5:1,5 (Pekař, Jirsa, Šváb, L. Zeman, Odstrčil a Petrík 1, M. Zeman 0,5, Doseděl 0).

KRAJSKÝ PŘEBOR II – ZÁPAD

1. KOLO: TJ ŠO Chrudim B – TJ Štefanydes Polička B 3:5 (A. Švanda, J. Stodola, Smejkal, Buchta a Z. Stodola 1, Sodomka, O. Schaffer a Navrátil 0).

KRAJSKÝ PŘEBOR II – VÝCHOD

1. KOLO: ŠK Řetůvka – ŠK Svitavy 1:7 (Kotva, Bulva, Velešík, Ďuriančík, Václavík a Moravec 1, Bartoš a Krušina 0,5). Spartak Letohrad B – Slovan Moravská Třebová 2:6 (Grepl, Sojma, Šmíd, Borýsek, Endl a Navrátil 1, Meleško a Chvojka 0).

KRAJSKÁ SOUTĚŽ – JIH

1. KOLO: ŠO Hlinsko C – Štefanydes Polička E 1:4, Sokol Městečko Trnávka – Proplast Česká Třebová B 3,5:1,5, Sokol Němčice – Sokol Krouna 3,5:1,5, Štefanydes Polička C – Štefanydes Polička D 3,5:1,5, ŠK Svitavy B – ŠK Svitavy C 0,5:4,5.