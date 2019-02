Trenér LUBOMÍR RŮŽIČKA však moc dobře ví, že fáze sezony, v nichž se bude rozhodovat o úspěchu či neúspěchu, jeho svěřence teprve čekají. Ostatně hned vysoká porážka v prvním vystoupení ve skupině A1 od Olomoucka názorně ukázala, že udržet nasazenou laťku nebude pro Tury vůbec nic jednoduchého. Přesto však platí, že s dosavadním průběhem Kooperativa NBL jsou ve Svitavách velmi spokojeni.



Šestnáct vítězství v základní části Kooperativa NBL. Jak hodnotíte tento počin? Lze předpokládat, že vaše slova budou především pozitivní…



Poměr vítězství a proher je po základní části opravdu výborný a musím přiznat, že jsme za něj rádi. Ano, souhlasím, že vládne spokojenost.



Počítal jste s tím, že si svitavské družstvo tak rychle a tak dobře “sedne“, nebo vás to samotného překvapilo?



Upřímně jsem byl velmi v rozpacích z naší hry v letní přípravě. Setkávali jsme se sice s kvalitními zahraničními soupeři, ovšem utkání jak výsledkově, tak ani herně nebyla podle mých představ. Myslím si však, že jsme se zápas od zápasu zlepšovali a náš herní projev gradoval.



Které faktory byste vyzdvihl jako ty podstatné, které nejvíce přispěly k vašim výborným výsledkům a lichotivému umístění v tabulce?



Za nejdůležitější faktor bych označil charakter týmu. Kluci mají výbornou chemii mezi sebou a táhnou za jeden provaz, a to jak na palubovce, tak i mimo hřiště. Neméně podstatným faktorem je kvalitní tréninkový proces a dobrý zdravotní stav, což musím „zaklepat“.



Každý si povšiml obrovského herního progresu zejména vašich mladých hráčů. Co byste řekl na jejich adresu?



Souhlasím, že kluci udělali herní progres. Jsem za to rád a vím, jak jsou pro nás jejich výkony podstatné. Neustále jim opakuji, že na hřišti není mladý nebo starý hráč. Na hřišti je buď dobrý, nebo špatný hráč. Oni patří k největším tuzemským nadějím, jsem rád, že před časem přišli k nám, věřili mně a našemu programu. Že se jim daří, to není náhoda, ale zásluha hodin tvrdé píle na trénincích. Stejně jako důvěry, kterou do nich vkládáme, a faktu, že hráči mají právo dělat chyby, ale musejí se z nich poučit a snažit se je do budoucna eliminovat. Pak je na jejich hře vidět zmíněný progres. Je to tedy kombinace talentu, píle, vzájemné důvěry a odhodlání.



Ve kterých z odehraných utkání základní části byly výkony Turů skutečně “top“, kdy jste byl nejvíce spokojen, a kdy naopak méně?



Jsou zápasy, které vám vyjdou a soupeři naopak nikoli. Pak jsou z toho jednoznačné výsledky. Nechci jmenovat, které zápasy byly top a podobně. Spíše si uvědomuji nepovedené pasáže a přemítám nad nimi. Což byly například druhá čtvrtina doma proti Pardubicím, celý zápas doma proti Ústí nad Labem, třetí čtvrtina v Opavě. Je ale logické, že v celosezonním výkonu družstva budou určité výkyvy. To je přirozené.



Často je slyšet, že hra Turů má i svoje limity, na kterých je potřeba pořád pracovat. Kde tyto limity spatřujete?



Jednoznačně v distribuci míče. Patříme k top týmům s efektivitou a asistencemi, někdy ale hrajeme neúčelně a na krásu, ze které pak pramení mnoho zbytečných ztrát. Další podstatnou věcí je konzistence výkonu, kdy my jsme schopní hrát třeba pětadvacet minut super basket a najednou přijde útlum a propad. Náskok, který jsme si předtím vybudovali, jsme schopni ztratit během několika minut. Tyhle faktory musíme jednoznačně zlepšit do dalšího průběhu sezony a jejího vyvrcholení v play off.



První část sezony je definitivně pryč, za dveřmi je druhá. Vaše očekávání a ambice pro skupinu A1? Jak si podržet takhle dobrou formu?



Skupinu A1 jsme začali nepovedeným výkonem na palubovce Olomoucka. Teď se na trénincích zaměřujeme na principy hry, která nás zdobila v základní části. K udržení výkonnosti povede jen dobrý a kvalitní trénink plus zdraví celé naší soupisky. Ambicí pro skupinu A1 je skončit před play off na co nejlepší pozici. Osobně bych si přál druhé nebo třetí místo. Uvědomuji si, že to jsou ambice odvážné, ale podle mého názoru nikoli nereálné.



Jak moc litujete absence na Final Four českého poháru, které se odehrálo o minulém víkendu v Novém Jičíně?



V sobotu jsem byl přítomen na semifinálových utkáních Final Four. Obě měla skvělou atmosféru, a proto mě naše neúčast na závěrečném turnaji pochopitelně mrzí. Bohužel ve čtvrtfinále nás vyřadil Děčín, který byl v tomto utkání sportovně lepším týmem a zaslouženě postoupil.



Svitavský klub v uplynulých týdnech prodloužil kontrakty s větším počtem hráčů, což ani ne v polovině sezony nebývá tak úplně zvykem. Co vás k tomu vedlo?



Možná to bývá neobvyklé, my ale cítili potřebu dát klukům klid do další práce. Kolem některých se začaly točit nabídky od konkurence. My si s každým jedním hráčem sedli a řekli si, jakým způsobem chceme pokračovat jako klub. Sami hráči potom řekli představy o své kariéře a budoucnosti. To, že většina hráčů má smlouvy střednědobé do roku 2021, je známka vzájemné důvěry a spokojenosti. Myslím si, že jsme tím jasně vzkázali, jakým způsobem chceme pracovat do budoucna. Osobně jsem velice rád, že jako trenér mám jádro týmu pospolu. Bude daleko jednodušší do dalších sezon pracovat na naší hře.



Pokud se podíváme mimo svitavské “luhy a háje“, co vás zaujalo na dosavadním průběhu Kooperativa NBL?



Nemile mě zaskočilo vystoupení celků z Kooperativa NBL v Evropě. Nymburk nepostoupil z Champions League ani do FIBA Cupu, Opava měla neskutečně těžkou pozici a prala se, seč mohla, bohužel zranění, únava a další aspekty ji nehrály do karet. Pardubicím nevyšel postup do Champions League a ve skupině FIBA Cupu se jim nedařilo ani herně, ani výsledkově. A my měli jepičí život v předkole FIBA Cupu, kdy los nám určil turecký klub, který po jasném postupu do základní skupiny necelé dva měsíce nato z finančních důvodů pomalu rozmetal tým. Z ligy mě mile zaujalo několik českých mladíků, dále potom hráči jako Douglas, Dunans, Carlson. Příjemně mě překvapily týmy Ústí nad Labem a Brna.

Středa 18:30: ČEZ Basketball Nymburk (1. místo, 22 – 0) – Dekstone Tuři Svitavy (2. místo, 16 – 7)

„Před reprezentační pauzou jedeme na palubovku suverénního Nymburku. O individuálních kvalitách jednotlivých hráčů je zbytečné polemizovat. Všichni víme, jakými jmény na soupisce soupeř disponuje, a my se tudíž nemůžeme soustředit pouze na některé hráče. Věřím však, že dokážeme navázat na výkon z našeho posledního vzájemného střetnutí a domácím nedáme nic zadarmo,“ řekl asistent trenéra Lukáš Pivoda s připomínkou nedávného klání, v němž Tuři padli jen o čtyři body. „Předešlé zápasy ukázaly, že jsme schopni s Nymburkem hrát vyrovnaně. Abychom mohli pomýšlet na dobrý výsledek, musíme omezit ztráty, zastavit rychlý protiútok soupeře a především zodpovědně bránit,“ dodal rozehrávač Eduard Kotásek.