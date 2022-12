Postup pardubickým basketbalistům nestačí. Jasným cílem je první místo

Žádné uspokojení. Pardubičtí basketbalisté se vezou na vítězné vlně a neradili by z ní spadli. Bylo by to i minus pro domácí soutěž, kde nyní šlapou jako švýcarské hodinky. Proto se rozhodli, že v Rakousku vyhrají i pátý zápas letošního Alpe Adria Cupu. Budou se muset obejít bez specialistu na triple double. Tomáš Vyoral pošetří síly, aby si mohl střihnout třetí v řadě.

Beksa nastoupí k dalíšmu zápasu proti Oberwart Gunners. | Foto: Milan Křiček