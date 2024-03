První krok na cestě za vysněným postupem do Národní ligy mají úspěšně za sebou litomyšlští florbalisté. Za nerozhodného stavu se série druhého kola divizního play up přesunula do severomoravského Bílovce a svěřenci trenéra Tomáše Doubka tam zvládli oba náročné duely vítězně! Celkově tedy vyhráli 3:1 na zápasy a těší se na posledního soupeře, který se jim postaví do cesty. Naopak tým FTC Vysoké Mýto i potřetí během týdne prohrál s Olomoucí a sezoně pro něho skončila.

Florbalisté z Litomyšle se po dvou výhrách v Bílovci radovali z postupu do třetího kola play up divizní soutěže. | Foto: Florbal Litomyšl

Oba víkendové duely před zaplněnou halou v Bílovci se odehrávaly podle velice podobného scénáře. Hosté získali na svoji stranu pokaždé během úvodních dvou třetin poměrně výrazný náskok, v té třetí potom soupeř rozjel stíhací jízdu. Ani jednou ale nebyla úspěšná.

V sobotním klání vedli Litomyšlští před polovinou hrací doby 4:0 a čisté konto obdržených gólů drželi do 54. minuty. Dvě rychlé trefy protivníka se postaraly o závěrečné drama, druhý výhra v sérii ale přesto putovala na jejich stranu: „Byl to od nás skvělý týmový výkon, rozhodla dobrá efektivita,“ pochvaloval si kouč vítězů základní skupiny D Tomáš Doubek.

Zdroj: Radek Halva

1:4 po dvaceti, 2:6 po čtyřiceti minutách. V nedělním podvečeru se dlouho zdálo, že čtvrté utkání má Litomyšl pod kontrolou a pevným krokem směřuje za postupme. Ale ouha, domácí nemajíce co ztratit vrhli ve třetí periodě všechno dopředu, v čase 58:46 snižoval Vavrečka na 5:6 a nervozita se na palubovce i v hledišti dala krájet. Bílovec šel pochopitelně do power play, tohle snažení však ukončil Stuchlík střelou „do prázdné“.

A bylo hotovo, Litomyšl postupuje do dalšího kola! „To, co nás zdobilo celou sezonu, jsme ukázali v těchto dvou zápasech v Bílovci. A to dobrou obranu. Další kostička do puzzle je přidána, jedeme dál, soupeři patří díky za férovou a kvalitní sérii,“ uvedl litomyšlský trenér.

Kdo bude vyzyvatelem Litomyšle ve třetím kole, o tom se rozhodne teprve v úterý večer, kdy je na pořadu páté utkání série mezi FBC DDM Kati Kadaň a „starým známým“ ze základní skupiny Andone SK Jihlava. V každém případě florbalisté ze Smetanova města začnou o víkendu 23. a 24. března dvěma zápasy v domácí městské sportovní hale.

Kohouti vstali před tisícovkou diváků u Metuje skoro z mrtvých a mají mečbol

Vysokomýtští florbalisté měli po dvou jasných venkovních porážkách v sobotu na domácím hřišti s podporou svých fans poslední šanci, jak se udržet v sérii. A obou to málem klaplo. Bohužel však jen málem. Nad favority z Olomouce vedli 2:0 a 5:3, ještě na začátku předposlední minuty 6:5. Soupeř však v čase 58:37 při power play vyrovnal a aby smůly na straně domácích nebylo málo, tak prodloužení, které se ve vyřazovacích bojích hraje 10 minut, rozhodl olomoucký střelec Kopelec 18 sekund před koncem.

„Odehráli jsme skvělé utkání a je velmi smutné, že do toho zase někdo musí strkat prsty a ovlivňovat svojí neschopností a slepotou takový zápas. Olomouc byla natolik silným soupeřem, že by si to uhrála určitě sama. Soupeř si postup zasloužil, my musíme poděkovat všem našim hráčům a fanouškům za celou sezonu. Zažili jsme skvělou jízdu a další rok na to určitě navážeme,“ vyjádřil se vedoucí týmu Aleš Dejdar.

DIVIZE – play up – 2. kolo:

3. ZÁPAS: FBC Spartak Bílovec – Florbal Litomyšl 2:4 (0:1, 0:3, 2:0). Branky: 54. Dohnal, 55. Šmída – 9. Nykl, 25. Nonn, 28. Švec, 29. Macek.

4. ZÁPAS: FBC Spartak Bílovec – Florbal Litomyšl 5:7 (1:4, 1:2, 3:1). Branky: 14. a 37. Kouba, 48. R. Richtár, 58. Mikel, 59. Vavrečka – 15. a 38. Pakosta, 4. Švec, 9. T. Novák, 16. Smola, 36. Nykl, 60. Stuchlík.

Konečný stav série: 1:3, postupuje Litomyšl.

3. ZÁPAS: FTC Vysoké Mýto – FBS Olomouc 6:7 PP (2:1, 2:2, 2:3 – 0:1). Branky: 5. Belej, 12. V. Novák, 37. Rašek, 39. Knypl, 41. Unzeitig, 58. Lesák – 21., 32., 51. a 59. Jelínek, 16. Pecha, 53. Kratochvil, 70. Kopelec.

Konečný stav série: 0:3, postupuje Olomouc.