Do závěru utkání chybí deset vteřin, Kolín vede o dva body, poslední útok mají ale Pardubice. Po rozehrávce se míč dostane k Pekárkovi, bývalý hráč Kolína v tísni vystřelí pouze do obroučky, k odraženému míči se pod košem dostane jeho spoluhráč Walton, ale ani on nedokáže procpat míč do koše. A vzápětí je slyšet klakson, který ukončil zápas.

„Měl jsem poslední šanci skórovat. Je to hrozná škoda, bylo to v poslední sekundě, je mi to moc líto,“ smutnil Dantez Walton. Jeho neproměněná šance však nebyla jedinou příčinou pardubické porážky v tomto zajímavém a napínavém duelu. „Měli jsme velké problémy v obraně. Tým, jako je Kolín, nemůžeme nechávat střílet z volných pozic, ať už z tříbodového prostoru, nebo zpod koše, protože on to prostě trestá. Ztráceli jsme na doskoku, i přesto, že pivot Jelínek se vyfauloval a také Petráš měl hodně faulů,“ upozornil Walton na soupeřovo doskokové kralování (44:28). Že se Beksa díky bojovnosti v závěru dostala z mínus osmi ještě k potenciální vítězné či vyrovnávací střele, to bylo sice fajn, jenže platilo zde rčení o pozdním honění bycha…

V sobotu od 17:30 nastoupí Pardubice k zápasu na Folimance proti USK Praha.

BC Geosan Kolín – BK Pardubice 86:84 (27:18, 47:42, 65:65). Body: Petráš 23, Jelínek 17, Novotný 12, Číž 10, Křivánek 9, Mareš 8, Rožánek 7 – Walton 21, Pekárek 17, Vyoral 16, Svoboda 9, Burda 8, Švrdlík 7, Vrankovič 6. Rozhodčí: Baloun, Salvetr, Ulrych. Fauly: 21:22. Pět chyb: Jelínek (Kolín). Trestné hody: 15/11 – 14/10. Trojky: 9:8. Doskoky: 44:28. Diváci: 591.