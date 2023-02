„Získat třiatřiceti bodů ze čtrnácti duelů, to je nádhera. Věřili jsme samozřejmě, že změny, které jsme i díky posile do našeho trenérského štábu v osobě Michala Kováře realizovali, se na výsledcích projeví brzy. Ale až takovým způsobem? Teď ale nesmíme rozhodně usnout na vavřínech, dál pilovat systémy a přístup k tréninkům a ono to půjde,“ uvedl v průběhu zimní pauzy asistent letohradského trenéra Filip Červinka.

Program prvního jarního kola: Letohrad – Pardubice (so, 13.00), Svítkov Stars – Prachatice (so, 13.00).

Atraktivnější začátek jarních mistrovských bitev nemohl extraligový los zařídit, protože tuto sobotu se v letohradské aréně představí pardubičtí hokejbalisté. Tudíž krajské derby, nadto duel druhého s třetím týmem tabulky, lákavější pozvánka pro fanoušky snad neexistuje. Doufejme, že bude tomuto střetnutí přát v rámci únorových možností počasí, takový magnet by si to zasloužil.

Pardubický celek na podzim přece jen několikrát zaváhal, ale nakonec se posunul na pozice, kde jsou na něj jeho příznivci zvyklí a znovu se tak zařadil mezi kandidáty těch nejpřednějších umístění.

Příjemným překvapením extraligy je svítkovský nováček. Tamní Stars se nezalekli konkurence a jsou ve slibné pozici, což se týče postupu do čtvrtfinále, což by byl při jejich účasti mezi elitou po řadě let nesporně parádní počin. Hned úvodní jarní duel, ke kterému do Pardubic přijedou desáté Prachatice, jim může na jejich nadějné cestě do osmičky výrazně pomoci.

Hokejbalová extraliga po podzimní části:

1. Kert Park Praha (36), 2. Letohrad (33), 3. Pardubice (30), 4. Karviná (25), 5. Ústí nad Labem (25), 6. Svítkov (23), 7. Kladno (21), 8. Dobřany (18), 9. Hostivař (16), 10. Prachatice (14), 11. Plzeň (8), 12. Hradec Králové (3).