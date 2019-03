Svitavští hráči jsou totiž jednoznačnými outsidery, do osmičky prolezli na poslední chvíli a do prvního kola si je vybral vítěz dlouhodobé části. Otázku, jestli náhodou nevolil špatně, zodpoví teprve konečné čtvrtfinálové účtování. Jasné však je, že se ve Svitavách bude o příštím víkendu hrát dvakrát, a nic více si florbalisté FbK před startem play off ani nepřáli.

NEČEKANÉ ROZUZLENÍ

Zaskočit Troopers se povedlo v prvním utkání v Telnici (lépe řečeno ve sportovní hale v Brně-Tuřanech, kde má Orel svoje domácí prostředí). Střelecká převaha soupeře byla sice výrazná (29:15), jenže zásadní není počet střel, ale efektivita, a ta byla na svitavské straně. Už první třetina ukázala, že trenér Lubomír Kocourek svoje svěřence na čtvrtfinále dobře připravil. Ve druhé se nasazenou laťku povedlo udržet a průběžný stav 1:4 dával tušit překvapení.



S čímž se ovšem nehodlali smířit domácí, ve třetí periodě rivala sevřeli do kleští, z nichž nebylo úniku, šest minut před koncem bylo rázem vyrovnáno a nezdálo se, že by Svitavští byli schopni dalšímu náporu odolat. Tím větším šokem byl v čase 57:03 gólový zásah L. Zacha střelou z dálky. Na tuhle ledovou sprchu velký favorit reagovat nedokázal a i když v poslední minutě neproměnil T. Zach trestné střílení, tak výsledek vpravdě senzační hostující mančaft udržel.



„Soupeř je v téhle sérii výrazným favoritem, na hřišti to také jasně ukázal. Naštěstí pro nás kluci z Brna neproměnili velké množství šancí a i přes jejich závěrečný tlak jsme nakonec zvítězili,“ zhodnotil svitavský kormidelník Kocourek vítězný vstup do play off.

PÁR SEKUND HRŮZY

Den nato bylo na palubovce všechno jinak. I když samotný úvod naznačoval svitavskou pohodu. Uteklo sotva sedm minut, skóre bylo 0:2 a domácí si stále lámali zuby na dobře pracující defenzivě.

Play off se stěhuje do Svitav. Třetí čtvrtfinále se v hale Na Střelnici hraje v sobotu 9. března od 20 hodin, čtvrtý zápas je na programu o den později od 16:30!

Ta ovšem v závěru úvodní části zkolabovala. Posuďte sami – 19:01, 19:07, 19:52. To není generátor náhodných čísel, ale časy, ve kterých Telnice obrátila výsledek. A aby toho nebylo málo, tak 20:28 a 4:2. Šincl potom sice snížil na rozdíl jediné branky, ale to už domácí plně opanovali hrací plochu a na Svitavy se začala valit pohroma. Ta se nakonec zastavila na dvouciferném počinu, domácí v těchto pasážích předváděli, že základní část národní ligy skutečně nevyhráli náhodou.



„V neděli jsme poznali rozdíl mezi prvním a druhým dnem play off. Bohužel to byla série našich individuálních chyb, která usnadnila soupeři výhru,“ vyjádřil se k duelu na webu Českého florbalu trenér Lubomír Kocourek.



Cíl pro první play off víkend však svitavský tým splnil a těší se na podporu svých fanoušků ve dvou domácích kláních. A že se hala zaplní, o tom nemůže být sebemenších pochyb.

Národní liga Východ – čtvrtfinále play off:

1. ZÁPAS:

Troopers Orel Telnice – FbK TJ Svitavy 4:5 (0:2, 1:2, 3:1). Branky: 51. a 55. Budík, 34. Daler, 52. Jeski – 20. a 36. Šincl, 11. Pakosta, 38. Prudil, 58. L. Zach. Rozhodčí: Krátký – Vojkůvka. Vyloučení: 3:1, navíc Šincl (SY) OT. Využití: 1:0. Diváci: 69. Svitavy: Lamař (Pavlát) – Říha, T. Zach, Kulhavý, Sauer, Brýdl – Pakosta, Richter, Prudil, Šincl, L. Zach, Vašák, Mifek, Jakubec.

2. ZÁPAS:

Troopers Orel Telnice – FbK TJ Svitavy 10:3 (3:2, 5:1, 2:0). Branky: 20., 21., 32., 50. a 55. Budík, 20. a 26. Peška, 20. Voltner, 28. Knotek, 40. Jeski – 4. Prudil, 8. Pakosta, 23. Šincl. Rozhodčí: Hudeček – Rochovanský. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 74. Stav série: 1:1. Svitavy: Lamař (Pavlát) – T. Zach, Kulhavý, Sauer, Brýdl – Pakosta, Richter, Prudil, Šincl, L. Zach, Vašák, Mifek, Husák, Chodil, Beneš.

DALŠÍ VÝSLEDKY:

FBC Letka – Aligators Klobouky 6:4 a 8:5 (stav série 2:0), 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm – FBK Spartak Hluk 3:2 a 4:6 (stav série: 1:1), Sokol Brno I Gullivers – FBC Vikings Kopřivnice 6:0 a 9:8 (stav série: 2:0).