Svitavy – V sedmém pokračování nejvyšší šachové soutěže Pardubického kraje se dařilo poličským hráčům.

JEDINÝ PŮLBOD uhrálo C družstvo Litomyšle v utkání krajské soutěže v Poličce. Postaral se o něj hostující hráč Petr Jonáš. | Foto: Eduard Hromadník

Po dramatickém průběhu zvítězili nejtěsnějším možným poměrem ve Vysokém Mýtě a upevnili si díky tomu pozici v popředí tabulky. Aktuálně jsou na páté příčce, na druhé Polabiny ztrácejí jenom tři body. Za prvenstvím jistě směřuje dosud stoprocentní Ústí nad Orlicí.

V krajské soutěži pětičlenných týmů poprvé ztratila body vedoucí Litomyšl B, když ji v České Třebové zklamali hráči na prvních dvou šachovnicích a ti zbylí měli co dělat, aby zachránili alespoň remízu. Rezerva Jiskry však nadále zůstává vcelku bezpečně ve vedení, když druhá Třebová má o jedno sehrané utkání více. Na třetí příčku se posunuli trnávečtí šachisté, kteří snadno porazili svitavské céčko.

Krajský přebor I. třídy

Vysoké Mýto B – Štefanydes Polička 3,5:4,5 (body: O. Kastner, Paščenko, K. Kastner a Komárková 1, Lorenc 0,5, B. Houška, Smejkal, Charouz 0).

Další výsledky: Chotěboř – Ústí n. O. A 2:6, Letohrad – Česká Třebová 2,5:5,5, Polabiny C – Synpo Pardubice 2,5:5,5, Vysoké Mýto C – Ústí n. O. B 2:6, Lanškroun – Polabiny D 4,5:3,5.

Pořadí: 1. Ústí n. O. A (21), 2. ŠK Polabiny C (18), 3. Česká Třebová (18), 4. Synpo Pardubice (15), 5. Polička (15), 6. V. Mýto B (12), 7. Chotěboř (9), 8. Letohrad (9), 9. TJ Lanškroun (6), 10. Ústí n. O. B (3), 11. Polabiny D (3), 12. V. Mýto C (0).

Krajská soutěž – východ:

ŠK Svitavy C – Sokol Městečko Trnávka 0,5:4,5 (partie: Kozák – Zeman 0:1, Krušina – Burian 0:1, Kučera – Navrátil 0,5:0,5, Davídek – Izák 0:1, Hábík – Lattenberg 0:1). TJ Štefanydes Polička E – Jiskra Litomyšl C 4,5:0,5 (Buchta – Jonáš 0,5:0,5, Pospíšil – Klejch 1:0, Sion – Štětka 1:0, Klíma – Mikulecký 1:0, F. Houška – Bednář 1:0). TJ Štefanydes Polička D – Sokol Němčice 2:3 (body: Sodomka a Kopecký 1, Švanda, K. Petrásek, D. Schaffer 0). Loko Česká Třebová C – Jiskra Litomyšl B 2,5:2,5 (Odstrčil a Šváb 1, Krejčí 0,5, Pekař a Zeman 0). TJ Štefanydes Polička F – Loko Česká Třebová D 2,5:2,5 (O. Schaffer 1, Bartoš, Trkal a Pecka 0,5, J. Petrásek 0). ŠK Svitavy volno.

Pořadí: 1. Litomyšl B (16), 2. Č. Třebová C (14), 3. M. Trnávka (13), 4. Svitavy B (12), 5. Polička D (11), 6. Polička E (11), 7. Němčice (8), 8. Svitavy C (5), 9. Č. Třebová D (4), 10. Polička F (1), 11. Litomyšl C (0).

