Polička na jihu Čech za tři body, Šakalové zůstali znovu na nule

Základní část celostátní ligy v sálovém fotbale spěje do finále a boj o co nejlepší pozici do čtvrtfinále play off vrcholí. Z dlouhé cesty do Českých Budějovic se o víkendu vrátila alespoň částečně spokojena jen Polička, která jedním vítězstvím posílila svoje naděje na kýžené čtvrté místo.

VPS Stavoblock Polička. | Foto: Deník/Radek Halva