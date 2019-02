Podruhé na půdě Olomoucka. Nebylo by špatné navázat na sobotní představení

Svitavy /KOOPERATIVA NBL/ – Nadstavbová skupina A1 nejvyšší basketbalové soutěže začíná středečním úvodním kolem a pro svitavské Dekstone Tury to znamená, že se stejně jako v sobotu vydají do Prostějova poměřit svoje síly s domácím Olomouckem. Jestli bude stejný i průběh a výsledek utkání, to se ukáže přímo na palubovce.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

„Očekávám jiné a těžší utkání,“ netají se trenér Lubomír Růžička. K tomu, aby podruhé za sebou vyloupili hájemství silného soupeře, vede podle jeho slov cesta podmíněná splněním několika úkolů. „Musíme si pohlídat útočný doskok soupeře, být v obranně kompaktní a nedovolit domácím hráčům mnoho volných pozic. Klíčem k úspěšnému vkročení do skupiny A1 jsou dobrá obrana, kvalitní doskok a pestrý útok. Věřím, že si i přes jarní prázdniny naši fanoušci udělají čas přijet nás podpořit. Jejich energii vnímáme,“ dodal Růžička. „I když jsme v sobotu vyhráli velice slušným rozdílem, nebude vůbec jednoduché vítězství zopakovat. Musíme o dost lépe doskakovat pod vlastním košem, nedovolit soupeři tolik útočných doskoků a lépe komunikovat v obraně, abychom zamezili otevřeným střelám. Americké duo Dunans a Douglas společně s Palyzou budou znovu nejnebezpečnějšími hráči, ale pevně věřím, že je dokážeme pokrýt a znovu nad Olomouckem zvítězit,“ hledí na nadcházející bitvu s optimismem pivot Jiří Jelínek. Utkání BK Olomoucko vs. Dekstone Tuři Svitavy začíná ve středu v 18 hodin, v dalších kláních skupiny A1 hostí Děčín severočeské rivaly z Ústí nad Labem a Brno vyzve trápící se Pardubice. Duel Nymburku proti Opavě byl odložen.

Autor: Radek Halva