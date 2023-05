První máj, Polička, městský park, běžci, běžkyně i bežčata všech generací. To se dobře rýmuje více než půlstoletí. Na 57. ročníku Běhu kolem poličských hradeb se sešlo 320 účastníků od těch nejmenších, z nichž mnozí možná mají za sebou svoje první závodní krůčky v životě, až po veterány nad 70 let. Každoroční běžecké setkání u poličských hradeb tradičně zařazené do regionálního seriálu Iscarex Cup 2023 se znovu po všech stránkách vydařilo.

Běh kolem poličských hradeb 2023. | Video: Radek Halva

Poličský závod nepatří mezi nejnáročnější, co se týče profilu, protože se běží parkem a okolo Synského rybníka téměř po naprosté rovině, ani s ohledem na vzdálenost, neboť na hlavní trati běží účastníci 4400 metrů, což obnáší čtyři okruhy. Takže zde uplatnění nacházejí především rychlostní dispozice všech startujících a v letošním roce je, zdaleka nikoli poprvé, prokázal Petr Vitner z Nového Města na Moravě. Držitel traťového rekordu Běhu kolem poličských hradeb (13:25 z roku 2015) si pro prvenství doběhl s převahou, kdy se po polovině závodu vzdálil poslednímu vzdorujícímu soupeři Janu Šimůnkovi a cílem proběhl neohrožován. Rovněž mezi ženami putovalo vítězství do Nového Města zásluhou Heleny Pechové, který by se svým časem vešla mezi mužů do třetí desítky. Rekord závodu Táni Metelkové platí od roku 2006 a je ještě o dvě minuty lepší (16:22).

TOP 5 – absolutní pořadí – muži: 1. Petr Vitner (TJ Nové Město na Moravě) 14:59 min., 2. Jan Šimůnek (AK Iscarex Česká Třebová) 15:23, 3. Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 15:39, 4. Jan Kubíček (TJ Jiskra Litomyšl) 15:40, 5. Lukáš Kovář (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 15:53.

TOP 5 – absolutní pořadí – ženy: 1. Helena Pechová (TJ Nové Město nad Metují) 18:20, 2. Tereza Šedová (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 19:00, 3. Sylva Fabová (Spinning Eva Lanškroun) 19:50, 4. Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí) 19:56, 5. Anna Kovářová (OB Česká Třebová) 20:13.

Vítězové závodu podle věkových kategorií:

Muži A (20-39 let): Petr Vitner. Muži B (40-49 let): Tomáš Fliedr (F-Bike klub Sádek) 16:22. Muži C (50-59 let): Petr Simon (Polička) 19:19. Muži D (60-69 let): Aleš Stránský (AK Iscarex Česká Třebová) 17:46. Muži E (nad 70 let): Oto Kubišta (AK Iscarex Česká Třebová) 21:42. Ženy A (20-34 let): Helena Pechová. Ženy B (35-44 let): Sylva Fabová. Ženy C (45-54 let): Anna Kováčová. Ženy D (nad 55 let): Jana Matyášová.

Mládežnické a dětské závody:

Junioři (2,2 km): Jakub Očenáš (AK Iscarex Česká Třebová) 7:38, juniorky (1,1 km): Karolína Šípková (TJ Nové Město na Moravě) 3:53, dorostenci (2,2 km): Marek Fajfr (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 7:25, dorostenky (1,1 km): Karolína Suchánková (TJ Jiskra Litomyšl) 3:52, starší žáci (1,1 km): Šimon Suldovský (Atletika TJ Lanškroun) 3:28, starší žákyně (0,9 km): Adéla Biberlová (Atletika Polička) 3:22, mladší žactvo (0,9 km): Radim Kouba (AK Iscarex Česká Třebová) 3:13 a Lucie Jílková (Atletika Svitavy) 3:14, nejmladší žáci II (0,9 km): Václav Kynšt (AC Choceň) 3:21, nejmladší žákyně Ii (0,84 km): Adéla Boháčová (Atletika Polička) 3:01, nejmladší žáci I (0,84 km): Tomáš Král (Polička) 3:04, nejmladší žákyně I (0,5 km): Nela Boháčová (Polička) 1:52, ročník 2016 (0,42 km): Maxim Eliáš (AK Iscarex Česká Třebová) 1:42 a Lucie Trávníčková (Ski Team Herálec) 1:53, ročník 2017-2018 (0,08 km): Miroslav Prchal (Polička) 0:17 a Veronika Telecká (Svitavy) 0:16, ročník 2019 a ml. (0,08 km): František Beneš (Polička) 0:27 a Viktorie Cacková (Polička) 0:25.