Šlágr nadstavbové skupiny první ligy basketbalistů neskončil svitavským úspěchem. Aby Tuři udrželi první pozici a nejvýhodnější nasazení do play off, mohli si dovolit maximálně tříbodovou porážku. Konečný rozdíl však byl o čtrnáct ve prospěch Sršňů a ti se díky tomu dostali na špici tabulky.

Písečtí basketbalisté (ve žlutém) v závěrečném utkání nadstavbové části I. ligy porazili Svitavy 89:75 a do play off půjdou z první příčky. | Foto: Jan Škrle

Tuři k rozhodující bitvě do bouřící písecké arény zavítali v oslabeném složení, citelně jim chyběl Tomáš Jansa, který ve stejném čase bojoval úspěšně v děčínských barvách na Final Four českého poháru.

Utkání mělo od počátku parametry play off se vším všudy. Domácí se záhy ujali vedení a celý první poločas se hrál převážně podle jejich not, dařila se jim střelba z dálky a důsledkem byl jejich dvouciferný náskok. Tuři však po návratu z kabiny vyběhli na palubovku jako vyměnění, na obou polovinách hřiště výrazně přitopili pod kotlem a především zásluhou Martina Nováka, který vzal na sebe střeleckou zodpovědnost, začali z manka bodík po bodíku ukrajovat. Až se nakonec v jeden okamžik dostali i na kýžený tříbodový rozdíl, ale blíže to nešlo, přestože jim Sršni dávali neustále šanci neuvěřitelně špatnou střelbou trestných hostů (v zápase nedali 22 šestek!). Ve čtvrté čtvrtině domácí basketbalisté znovu odskočili na výraznější rozdíl a došli si pro vítězství, zatímco hostům v závěru jenom ubývali hráči, bratři Joklovi a Slezák opustili hrací plochu s pěti osobními chybami.

Ve velmi vypjaté bitvě odpískali rozhodčí více než 50 faulů a 71 trestných hodů. Nervy na obou stranách pracovaly naplno a je jasné, že pokud se tito soupeři setkají v případném finále play off, nebude to pro slabší povahy. Do finále je však ještě hodně daleko. „K vidění bylo i několik nepěkných zákroků, což si hráči na obou stranách mohli odpustit. Bude zajímavé sledovat, jestli se týmy spolu ještě utkají. Rozhodně nebudou začínat s čistým štítem,“ poznamenal svitavský manažer Pavel Špaček, který hlavní faktor plus ve prospěch soupeře viděl na útočném doskoku (24 ku 10). Dvouciferných střelců měli Sršni pět, zatímco Tuři jenom tři.

Nic naplat, do play off vstoupí Tuři z druhé příčky a teprve budoucnost ukáže, do jaké míry to je výhoda či nevýhoda. Ve čtvrtfinále na ně čeká nevyzpytatelný a nebezpečný soupeř, kterého neradno jakkoli podceňovat: Basketbal Polabí. Jedna se o rezervu ERA Basketballu Nymburk a to samo o sobě napovídá, že se bude jednat o herně zdatný celek, který opanoval nadstavbovou skupinu D s bilancí 16-8. Hraje se na tři vítězství, první utkání je na programu v pátek večer v hale Na Střelnici.

1. LIGA, SKUPINA C, o 1. - 6. místo – 6. kolo:

Sokol Sršni Písek – Tuři Svitavy 89:75 (25:14, 50:37, 69:63). Body: M. Svoboda 16, Šlechta 16, Sýkora 15, Borovka 12, Šurý 10, Englický 3, J. Svoboda 2 – Novák 20, Slezák 13, L. Jokl 12, Hlobil 8, Petric 7, J. Jokl 4, Svojanovský 4, Baťa 4, Stodůlka 3. Rozhodčí: Kec, Vošahlík. Fauly: 23:29. Pět chyb: Fait – J. Jokl, L. Jokl, Slezák. Trestné hody: 40/18 – 31/20. Trojky: 11:9. Doskoky: 53:39. Diváci: 467.

Další výsledky: Jindřichův Hradec – Nový Jičín 86:72, Litoměřice – Brno U23 81:87.

Konečné pořadí: 1. Písek (22-2), 2. Svitavy (22-2), 3. Jindřichův Hradec (19-5), 4. Brno U23 (17-7), 5. Nový Jičín (15-9), 6. Litoměřice (14-10).

Čtvrtfinále play off:

Tuři Svitavy vs. Basketbal Polabí

1. zápas: pátek 24. března v 19.30 ve Svitavách

2. zápas: neděle 26. března v 17.30 v Poděbradech

3. zápas: pátek 31. března v 19.30 ve Svitavách

Případný 4. zápas: neděle 2. dubna v 17.30 v Nymburku

Případný 5. zápas: středa 5. dubna ve Svitavách

Další dvojice: Písek – Plzeň, Jindřichův Hradec – Litoměřice, Brno U23 – Nový Jičín.