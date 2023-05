Po letech se špičkových český motokros vrátil na závodiště ve Vranově u Brna. V areálu, který před časem hostil nejprestižnější domácí podniky, se konal druhý mezinárodního mistrovství České republiky juniorů. A návrat do Vranově byl úspěšný, tamní pořadatelé se ukázali v dobrém světle a i sami jezdci si před pěknou diváckou kulisou dobře zazávodili. Včetně těch reprezentujících barvy Orion Racing Teamu Litomyšl.

Orion Racing Team Litomyšl ve Vranově u Brna. | Foto: Deník/Radek Halva

V hlavní kubatuře MX2 řádil Adam Dušek (HT Group Racing Team, KTM), pro celkové druhé místo si na bednu vyskočil Petr Rathouský (Orion Racing Team, KTM), když po zranění kolena předvedl letos asi nejlepší výkon, který rozhodně pro svoje sebevědomí moc potřeboval.

Polák Seweryn Gazda úřadoval ve slabší skupině 125 ccm, za nim to ale vřelo. Na celkové stříbro nakonec po zajímavém boji dosáhl jezdec Orionu Martin Červenka, když ve druhé rundě Martin nasadil ostré tempo a v cíli byl jen kousíček za výborným Polákem. Dobře si vedl i další juniorský reprezentant Orionu Dominik Kučeřík a odměnou mu byla čtvrtá pozice v součtu rozjížděk.

„V ženské části se ve Vranově překonávala Barbora Laňková. To, co předvedla v druhém motu, zvedlo diváky doslova do stupaček! Nejdříve z pátého fleku po startu se dostala za záda vedoucí Simonové, jenže při ataku upadla. Ovšem motorku rychle zvedla, nasadila neskutečné tempo a z asi šesté příčky se posouvala rychle dopředu. V posledním kole už zase okusovala zadní blatník Simonové. Nakonec brala Bára za vítěznou Lucií Simonovou celkový bronz v součtu dvou jízd,“ chválil svoji svěřenkyni manažer Petr Kovář.