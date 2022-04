Závod skončil triumfem běžců z českotřebovského Iscarexu, neboť mezi muži nikdo nestačil tempu, jaké ještě v průběhu prvního okruhu udal Ladislav Kučera. Jako jediný se svým časem dostal pod půlhodinu (29:45) a jasně porazil druhého týmového kolegu Filipa Záveského (30:57).

A aby nebylo primátů pro AK Iscarex málo, tak rovněž mezi ženami kralovala reprezentantka tohoto klubu, konkrétně favorizovaná Michaela Stránská (33:52).

Před hlavním závodem nechyběla ani dětská a mládežnická klání.

MUŽI – TOP 5 – absolutní pořadí: 1. Ladislav Kučera (AK Iscarex Česká Třebová) 29:45, 2. Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová) 30:57, 3. Jiří Kyral (Vencl Tým Ústí nad Orlicí) 32:20, 4. Tomáš Fliedr (F-Bike klub Sádek) 32:23, 5. Marek Lorenc (Run Team Široký Důl) 32:40.

ŽENY – TOP 5 – absolutní pořadí: 1. Michaela Stránská (AK Iscarex Česká Třebová) 33:52, 2. Helena Pechová (Rozběháme Svratku) 35:07, 3. Aneta Khýrová (carla.kupkolo.cz BK Náchod) 35:41, 4. Barbora Nováková (TJ Sokol Kunvald) 36:52, 5. Tereza Šedová (Vencl Tým Ústí nad Orlicí).

Vítězové podle kategorií: muži A (18-39 let): Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová) 30:57. Muži B (40-49 let): Ladislav Kučera (AK Iscarex Česká Třebová) 29:45. Muži C (50-59 let): Roman Buriánek (AK Iscarex Česká Třebová) 37:20. Muži D (60-69 let): Aleš Stránský (AK Iscarex Česká Třebová) 34:59. Dorostenci (4 km): Jakub Stránský (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 17:16. Ženy A (18-34 let): Michaela Stránská (AK Iscarex Česká Třebová) 33:52. Ženy B (35-44 let): Barbora Nováková (TJ Sokol Kunvald) 36:52. Ženy C (45-54 let): Kateřina Pirklová (Letohrad) 41:40. Ženy D (nad 55 let): Ivana Pešlová (TJ Svitavy) 50:04.

Další dva podniky zařazené do kalendáře Iscarex Cupu se konají o následujícím víkendu. V sobotu 23. dubna se koná 26. ročník Běhu Javorkou ve stejnojmenném parku v České Třebové (děti a mládež od 9:30, hlavní závod na 6 km 11:20). O den později v neděli 24. dubna se běžci a běžkyně nastěhují do Jablonného nad Orlicí, konkrétně do lyžařského areálu Malák, kde je na programu Memoriál Quido Štěpánka (děti a mládež od 10:00, hlavní závod na 7,5 km 11:45).