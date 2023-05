Další zastávkou regionálního běžeckého seriálu Iscarex Cup byl tradiční Běh Javorkou v České Třebové. V městském parku se v pohodové atmosféře a konečně také v počasí příznivém pro sportování sešlo více než 200 závodníků všech generací. Včetně těch nejmenších capartů, pro které to byly možná první závodní bežecké krůčky v životě.

Radek Hübl probíhá vítězně cílem Běhu Javorkou. | Video: Radek Halva

Hlavní závod obnáší v Javorce obnáší 6 kilometrů rozprostřených do pěti okruhů na zpevněných stezkách vinoucích se parkem nahoru a dolů. Výsledkovou senzaci nepřinesl, neboť bezprostředně po startovním výstřelu se diktování tempa ujal obhájce prvenství z minulého roku Radek Hübl a rychle setřásl veškerou konkurenci. Nejdéle mu vzdoroval náchodský Kamil Krunka, ale i on nakonec nabral manko, které nedokázal přes veškerou snahu smazat, v cíli ztratil na vítěze dvacet sekund. Třetí celkově doběhl domácí Filip Záveský. Mezi ženami nebylo o vítězce také pochyb, Veronika Vávrová při svém prvním startu v Javorce a v celém Iscarex Cupu utekla rivalkám bezmála o minutu. Traťové rekordy Jáchyma Kováře a Adély Vetché letos nebyly ohroženy.

Pole běžců krátce po startu:

Zdroj: Radek Halva

TOP 5 – absolutní pořadí muži:

1. Radek Hübl (SK Veteráni Dobrouč) 19:26, 2. Kamil Krunka (BK Náchod) 19:46, 3. Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová) 20:29, 4. Jan Benko (Eleven Run Team) 21:04, 5. Lukáš Kovář (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 21:09.

TOP 5 – absolutní pořadí ženy:

1. Veronika Vávrová (PROefekt Team) 24:54, 2. Kateřina Pirklová (Letohrad) 25:44, 3. Tereza Šedová (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 25:48, 4. Sylva Fabová (Spinning Eva Lanškroun) 26:02, 5. Adéla Dvořáková (Bystré) 26:39.

Vítězové jednotlivých věkových kategorií na hlavní trati – junioři (18-19 let): Jakub Očenáš (AK Iscarex Česká Třebová) 23:05. Muži A (20-39): Radek Hübl. Muži B (40-49): Jan Benko. Muži C (50-59): Martin Vacek (AK Iscarex Česká Třebová) 23:13. Muži D (60-69): Miloš Žíla (Elite Sport Boskovice) 25:01. Muži E (nad 70): Oto Kubišta (AK Iscarex Česká Třebová) 28:57. Juniorky (18-19): Andrea Kumpoštová (AK Iscarex Česká Třebová) 28:09. Ženy A (20-34): Veronika Vávrová. Ženy B (35-44): Sylva Fabová. Ženy C (45-54): Kateřina Pirklová. Ženy D (nad 55): Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí) 26:51.

Běh Javorkou 2023, vítězka Veronika Vávrová.Zdroj: Deník/Radek Halva

Vítězové mládežnických a dětských běhů – dorostenci (2,4 km): Jakub Stránský (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí), dorostenky (1,2 km): Karolína Suchánková (TJ Jiskra Litomyšl), starší žáci (2,4 km): Šimon Suldovský (Atletika TJ Lanškroun), starší žákyně (1,2 km): Kristýna Lipenská (TJ Svitavy), mladší žactvo (1,2 km): Radim Kouba a Tereza Dejdarová (oba AK Iscarex Česká Třebová), nejmladší žactvo II (0,9 km): Matěj Vašina (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí) a Dorota Koutná (AK Iscarex Česká Třebová), nejmladší žactvo I (0,45 km): Tadeáš Vašina (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí) a Anna Kynštová (AC Choceň), přípravka (0,35 km): Marek Číž (JBT Team) a Magdalena Matoušová (Česká Třebová), předpřípravka (0,2 km): Štěpán Čejka a Karla Kotvová.

Program Iscarex Cupu pokračuje na přelomu dubna a května je mimořádně nabitý. V pátek 28. dubna se v Žamberku koná Běh na Rozálku – Memoriál Vladimíra Kalouse (start hlavního závodu v 17 hodin u městského muzea). V neděli 30. dubna seriál pokračuje Memoriálem Quido Štěpánka v Jablonném nad Orlicí (od 10 hodin v lyžařském středisku Malák) a pravidelným prvomájovým běžeckým setkáním je více než půlstoletí Běh kolem poličských hradeb (1. května od 10 hodin v městském parku).