/FOTOGALERIE, VIDEO/ V kulise bezmála dvou stovek fanoušků se odehrál magnet devátého kola divizní soutěže florbalistů, ve kterém litomyšlský celek po dramatickém průběhu zdolal regionálního rivala Orlicko-Třebovsko a upevnil si díky tomu vedoucí umístění v soutěži. Dařilo se také hráčům Letohradu a Vysokého Mýta, letohradští florbalisté se dokonce posunuli na druhé místo!

Branka Štěpána Švece (Florbal Litomyšl) v utkání proti FbK Orlicko-Třebovsko. | Video: Radek Halva

Derby na litomyšlské palubovce nabídlo fanouškům napínavou a také pořádně tvrdou bitvu, rozhodčí měli místy dost práce, aby hru udrželi v mezích únosnosti. Zdálo se, že klíčovou pasáží pro výsledek tohoto souboje bude prostřední část, během které domácí odskočili do dvoubrankového vedení (3:1), ovšem hned zkraje třetí třetiny soupeř po kontaktním gólu znovu ožil a tlačil se za vyrovnáním. Jeho úsilí vyvrcholilo v závěru, kdy odvolal gólmana a Litomyšl šla navíc do oslabení. Míček však vybojoval Pakosta a z poloviny hřiště ho poslal do opuštěné svatyně. A bylo rozhodnuto…

Čtvrtý gól Litomyšle při power play soupeře:

Zdroj: Radek Halva

„Bylo to opravdu napínavé. Ke konci se hra přitvrdila a atmosféra v hale gradovala. Naši hráči se museli vyrovnat s intenzivním tlakem a odhodláním soupeře, kdy hra přecházela do fáze, kdy každý moment byl klíčový. Navzdory tomu se družstvo dokázalo držet pohromadě a díky skvělému týmovému duchu jsme zůstali silní i v náročných chvílích. Bylo to skvělé vidět, jak kluci dokázali zachovat chladnou hlavu a udržet svou výkonnost i za náročných okolností. Výsledek je odměnou za tvrdou práci, bylo to skvělé vítězství a ukázalo to, že jsme schopni se vypořádat s nátlakem a vyhrávat i v obtížných chvílích,“ ocenil svoje hráče trenér vítězů Tomáš Doubek. „Divácky atraktivní utkání se spoustou šancí. Rozhodovaly drobnosti, v nichž byli úspěšnější domácí. Bohužel některé věci nemůžu komentovat,“ glosoval kouč Orlicka-Třebovska Martin Šmíd.

Florbal Litomyšl vs. FbK Orlicko-Třebovsko.Zdroj: Tomáš Pleskot

Letohrad zlomil souboj se Žďárem nad Sázavou v poslední periodě, a to ve velkém stylu, nasázel šest gólů a protivníka tím srazil do kolen. „Soupeř přijel s jasnou taktikou odvézt tři body. Se vším šel do kasy a byl v brankovišti opravdu nebezpečný. Po náročném středečním pohárovém zápase jsme hodně tahali nohy z medu. Až po stažení na dvě lajny jsme začali hrát agresivně a více se tlačili do branky. Takže výhra, ale pocity nejsou příliš dobré. Musíme zabrat a být příště ještě o kus lepší,“ okomentoval duel trenér Petr Adamec.

To byl panečku zápas! Deset minut navrch a vydřené vítězství Turů nad lídrem

Rovněž ve Vysokém Mýtě se publikum bavilo florbalem, devět branek tam padlo jenom v první třetině. Domácí tým potěšil svoje fanoušky dvouciferným nákladem do sítě Všestar a cennou výhrou. „Byla to pro diváky velká podívaná, pro trenéry šlo trochu o zdraví. Krásný zápas, zasloužené vítězství, i když to bylo jen o kousek. Parádní atmosféra, skvělí diváci a silný férový soupeř,“ chválil úroveň duelu vedoucí družstva FTC Vysoké Mýto Aleš Dejdar.

DIVIZE MUŽI – skupina D

9. KOLO: Florbal Litomyšl – FbK Orlicko-Třebovsko 4:2 (1:0, 1:2, 1:1). Branky: Stuchlík, Švec, Novák, Pakosta – Rozlívka 2. FBC Letohrad Orel Orlice – Hippos Žďár nad Sázavou 11:7 (4:2, 1:3, 6:2). Branky Letohradu: Kubelka 3, Majvald 3, Doleček 2, Kuklík 2, Faltus. FTC Vysoké Mýto – FBŠ Všestary 10:8 (5:4, 4:3, 1:1). Branky Vysokého Mýta: Rašek 3, Belej, Cibere, Kadavý, Lesák, Novák, Slabý, Unzeitig.

Další výsledky:

Dobruška – Třebíč 3:2, Hornets Brno – Jihlava 3:4 PP, Havlíčkův Brod – Hradec Králové B odloženo.

Pořadí:

1. Litomyšl (23), 2. Letohrad (17), 3. Žďár nad Sázavou (17), 4. Hornets Brno (16), 5. Jihlava (16), 6. Vysoké Mýto (15), 7. Všestary (15), 8. Dobruška (13), 9. Orlicko-Třebovsko (9), 10. Havlíčkův Brod (8), 11. Třebíč (6), 12. Hradec Králové B (4).

Příští program:

Jihlava – Litomyšl, Všestary – Letohrad (oba sobota 11. listopadu, 18.00), Havlíčkův Brod – Vysoké Mýto (sobota 11. listopadu, 20.00), Hradec Králové B – Orlicko-Třebovsko (neděle 12. listopadu, 17.00).