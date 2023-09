Tisíce spokojených diváků a skvělé závody v perfektní atmosféře, to byl šestý podnik HT Wood mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu, který se konal na oblíbené trati v Opatově u Svitav.

Motokrosový šampionát v Opatově. | Foto: Radek Lavička

Jednou z jeho hvězd byl pardubický mladík Vítězslav Marek (Cermen Racing Team), který předvedl uchvacující podívanou v kubatuře MX2. Vyhrál obě bodované jízdy, tu první po dominantním představení skoro o minutu (!) a zaslouženě opanoval druhý závod MMČR v řadě. Vedení v seriálu si udržel v Opatově druhý Martin Krč. Cenné body posbírala ve druhé desítce dvojice talentů z litomyšlského týmu Martin Červenka a Dominik Kučeřík, první jmenovaný byl v úvodní jízdě dvanáctý, což je jeho doposud nejlepší výsledek. V rámci tréninku si závody v téhle třídě střihla i jejich odvážná týmová kolegyně Barbora Laňková, kterou o příštím víkendu čeká boj o titul v MMČR žen, kde zatím vede průběžnou klasifikaci o dva body.

Vítězslav Marek v Opatově.Zdroj: Radek Lavička

Ve třídě MX1 se na opatovském okruhu nevedlo lídrovi šampionátu Jakubu Terešákovi, který byl v součtu finálových rozjížděk až pátý, ale v klasifikaci mistrovství zůstala jeho pozice před závěrečným závodem v Přerově komfortní. Vítězství si ze Svitavska odvezl vyrovnaně jezdící slovenský zástupce Šimon Jošt (Osička MX Team). Pavol Repčák (Orion Racing) dal zapomenout na předešlé nevýrazné výkony a ve druhé rundě byl v cíli na druhém místě. „A to dlouho vedl, až dvě kola před koncem ho předjel Dušan Drdaj. Konečně se mu závod vydařil, ukázal bojovné jízdy, byl to zkrátka jiný Repčák než na minulých závodech. Škoda, že se mu vinou horšího startu tolik nepovedla první rozjížďka, celkově mu to dalo na smolnou bramboru,“ uvedl manažer Orionu Petr Kovář. „Start druhé jízdy byl z našeho pohledu úžasný, holeshot totiž bral Bartoš a hned za ním vyjel Repčák,“ usmíval se manažer.

Veteránům kralovali jezdci v barvách Orion Racing Teamu Litomyšl. Zmíněný Petr Bartoš si připsal dvě vyhrané rundy a přiblížil se k obhajobě titulu. V hodnocení motokrosařů nad 50 let podobně uspěl Ivan Černý a posunul se do čela klasifikace šampionátu. V kubatuře do 85 ccm byl v Opatově nejlepší po dramatické přetahované se Stanislav Pojarem a Adamem Hruškou David Widerwill a upevnil si tak vedení v celkovém pořadí MMČR.

Celý seriál vyvrcholí v neděli 1. října v Přerově, o dva týdny později bude následovat šampionát družstev v Dalečíně.