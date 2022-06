Program byl v Litomyšli rozdělen do dvou dnů. Sobotní část nesla přívlastek regionální a zahrát si mohli i fotbalgolfisté neregistrovaní v asociaci. Prim však hráli favorité. Zvítězil Josef Šnídl (FotbalPark Pavlíkov) s celkovým skóre 33 pod par po dvou kolech na osmnáctijamkovém hřišti s parem 72. Dařilo se také domácím hráčům hájícím barvy FGK Litomyšl: Petr Kubeš skončil čtvrtý (27 pod par) a Tomáš Bican pátý (25 pod par) z více než osmi desítek startujících. Nejlepší ženou byla Lenka Dobešová (FGK Slavia Praha, 15 pod par). V turnaji dvojic zvítězili Jakub Hrbáček a Tomáš Tóth z FGC Interobal Plzeň (13 pod par).

V neděli přišel na řadu národní turnaj započítávaný do celoroční ligové klasifikace. Přihlásilo se do něho 110 hráčů a hráček, což jenom vypovídá o rostoucí oblibě fotbalgolfu po celé republice. I v tomto případě padaly vynikající výkony. Vítězný Petr Košíček (FG Slovan Liberec) obešel dvě kola s celkovým výsledkem 33 pod par, na bedně jej doplnili druhý Jiří Vosecký (FGK Slavia Praha) a třetí Tomáš Tóth (FGC Interobal Plzeň), oba se skóre 29 par. Těsně pod stupni turnaj dohrál turnaj litomyšlský Tomáš Bican (28 pod par) a potvrdil, že jej domácí vystoupení zastihlo ve velmi dobré formě. Jeho kolega Petr Kubeš nezůstal příliš pozadu a zapsal další hodnotné umístění v elitní desítce (6., 27 pod par). Díky této dvojici a dále Janu Ježovi a Petru Flídrovi obsadil FGK Litomyšl bronzovou pozici v hodnocení družstev. Mezi ženami triumfovala Michala Reinová reprezentující FGC Interobal Plzeň (15 pod par), domácí Miloslava Kocmanová prošla dvě kola v paru a vyhrála pořadí v kategorii na 55 let.