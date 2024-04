PODÍVEJTE SE: Mise Národní liga je splněna! Litomyšlský florbal tone v euforii

Velikonoční pondělí 1. dubna vstoupí do historie florbalu v Litomyšli. A nejenom florbalu, ale sportu jako takového, protože na to, co se odehrálo v městské hale, nikdo z přítomných jen tak nezapomene. Hlavní zpráva zní jednoznačně: Domácí tým vyhrál rozhodující páté utkání divizního play up nad Kadaní, celou sérii opanoval v poměru 3:2 a zajistil si vytoužený postup do Národní ligy, třetí nejvyšší soutěže v zemi!

Gól Patrika Petra (Litomyšl) v pátém utkání proti Kadani. | Video: Radek Halva