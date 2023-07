Kombinace zajímavých sportovních, kulinářských a hudebních zážitků na jednom místě? Před rokem se to v Litomyšli na akci nazvané Adfors Basket Street Fert povedlo na jedničku, takže nebyl důvod si to letos přičiněním zdejšího basketbalového klubu a jeho partnerů nezopakovat. Přes tropické podmínky si na Smetanovo náměstí našly znovu cestu na basketbal, dobré jídlo a kulturu tisícovky návštěvníků.

Chance 3x3 Tour na Smetanově náměstí v Litomyšli. | Foto: Tomáš Pleskot

O sportovní náplň se postaral finálový turnaj seriálu Chance 3x3 Tour, tedy mistrovství České republiky v basketbale tři na tři. Což už dávno není jenom exhibice, nýbrž plnoprávné odvětví, v němž se bojuje i o olympijské medaile a které je v podání těch nejlepších divácky velice atraktivní. A to se v Litomyšli i přes palčivé sobotní vedro potvrdilo. Vítězství v obou hlavních kategoriích si vybojovaly reprezentační týmy České republiky do 23 let.

Výsledky – muži elite – finále: Česko U23 – Kolín CZE 21:19. O 3. místo: Lotto 3x3 Lublin (Pol.) – MEFERESu&a (ČR) 19:15. Ženy elite – finále: Česko U23 – Ukrajina U18 21:11. O 3. místo: intr+ (ČR) – VVA (ČR) 19:18.

Vítězové dalších turnajů – U18: AOS U18 (ČR). U16: Gypsies (ČR). U14: 4Há (ČR).