V duelu s Libercem postihlo domácí málokdy vídané střelecké trápení. Byť na pohled nevypadalo toto zápolení tak jednoznačně, jak ukazuje konečné skóre, tak celkových 24 bodů, to je opravdu tristní vizitka litomyšlských hráček. Ty daly v první části jen dva body (a to ještě z trestných hodů tři sekundy před koncem), úplně stejné zoufalství v zakončení se jich drželo také ve třetí periodě, takže jim nebyl nic platný fakt, že druhé hrací období vyhrály 13:8. Byla to totiž nadpoloviční většina nastřílených bodů za celou dobu.

Momentky z utkání proti Liberci:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

O den později zavítaly do Litomyšle rivalky z Jablonce nad Nisou a partie to byla z domácího pohledu určitě zdařilejší. „Jablonec disponuje několika vysokými pivotmankami, přes které se snaží hodně hrát. Nám se je podařilo solidně bránit a oproti sobotě si i více pomáhat. Důležité také bylo, že jsme dobře doskakovali pod vlastním košem a nedovolili hostům druhé pokusy. V útoku jsme si dokázali vytvářet slušné pozice především aktivními nájezdy. V poločase jsme ztráceli pouhých osm bodů a ještě ve 32. minutě to bylo jen 38:48. Stále jsme se tedy drželi na dohled a mohli pomýšlet na překvapení. Bohužel v závěrečných minutách to Jablonci začalo padat z pole, soupeřky trefily snad vše, co zvedly, a tak naše manko začalo rychle narůstat. S ohledem na naši předvedenou hru je to trochu kruté, protože jsme nepodali vůbec špatný výkon,“ okomentoval střetnutí trenér Martin Šorf.

2. LIGA ŽENY, skupina B, 11. – 12. kolo:

Adfors Basket NFMP Litomyšl – Lokomotiva Liberec 24:67 (2:26 15:34 17:50)

Body: Hartmanová 5, Vendula Hrdličková 4, Jeřábková 4, Jochová 4, Tomšů 4, Veronika Hrdličková 3.

Adfors Basket NFMP Litomyšl – Bižuterie Jablonec nad Nisou 46:71 (9:14 18:26 34:48)

Body: Hartmanová 14, Veronika Hrdličková 7, Vendula Hrdličková 6, Jeřábková 6, Bielková 5, Jakubcová 4, Škeříková 4.

Pořadí:

1. BC Benešov (8-2), 2. Lokomotiva Liberec (7-3), 3. Bižuterie Jablonec nad Nisou (7-3), 4. ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav (6-4), 5. BK Brandýs nad Labem (6-4), 6. BC Kolín (6-4), 7. Vlčice Žďár nad Sázavou (3-7), 8. Adfors Basket NFMP Litomyšl (1-9), 9. Basket Ostrava (0-8).