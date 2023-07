Čtvrtý podnik HT Wood mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu hostily Petrovice u Karviné a v hlavních kategoriích se odjel podle slovenských not. Na nejvyšší pódiové umístění třídy MX1 vystoupal Šimon Jošt (Osička MX Team), který díky výhře ve druhé rundě odsunul na druhé místo lídra šampionátu Jakuba Terešáka (HT Group Racing Team).

Orion Racing Team na závodech v Petrovicích. | Foto: Radek Lavička

Nejvíce bodů z petrovického závodu v kubatuře MX2 bral další slovenský závodník Tomáš Kohút (Osička MX Team). Jedním z hrdinu závodu byl mladík Vítězslav Marek (Cermen KTM Racing Team Pardubice), který předvedl na „malé“ motorce dvě bezvadné jízdy a v součtu obsadili výtečné páté místo.

Z reprezentantů Orion Racing Teamu Litomyšl se na trati ležící nedaleko polských hranic nejvíce dařilo Petru Bartošovi, který se při svém návratu do akce po zranění tentokrát představil jenom mezi veterány, kde zvítězil v obou bodovaných rozjížďkách a stále náskok svého největšího konkurenta v titulovém boji Martina Žeravy (KRTZ motorsport) v průběžném pořadí na dva body. Start ve třídě MX1 zkušený matador neriskoval.

Pavol Repčák (MX1) vypálil do úvodní rundy jako raketa, jenže potom opakovaně chyboval a už se nechytil. Lépe mu to vyšlo na podruhé, ale desátý flek v součtu ho rozhodne nemohl naplnit spokojeností. „Dá se s tím dál pracovat, ale musí se na trati především uklidnit. Určitě má na lepší umístění, už vzhledem ke svým dobrým startům, je vidět, že hodně chce, ale vyžaduje to v první řadě chladnou hlavu,“ říká manažer Orionu Petr Kovář.

Rostoucí trend výkonnosti potvrdil Petr Rathouský (MX2), který posbíral cenné body za konečnou sedmou pozici, když se vytáhl hlavně v první jízdě, kde se probíjel dopředu z posledního místa po startu. „To se Petrovi povedlo. Na špici to zatím není, ale výkony se zlepšují,“ potěšilo Kováře.

Ostatní jeho jezdci v Petrovicích nezávodili. Veterán Ivan Černý doléčuje poraněná žebra a mladící Martin Červenka s Dominikem Kučeříkem si v náročném programu dali také pauzu.

Další zastávkou motokrosového roku bude v polovině července podnik světového šampionátu v Lokti nad Ohří. Pavol Repčák tam v litomyšlských barvách zkusí svoje štěstí ve světové konkurenci kategorie MX GP a Petr Bartoš se představí ve vloženém závodu EMX 250.