Jedni sbírali tresty a druzí stříleli góly. To byla florbalová bitva o Svitavsko

Takže se proti starším a zkušenějším soupeřkám nedalo mluvit o tom, že by tým Adfors Basket mohl reálně bojovat o vítězství, nicméně propadák to nebyl, mladé hráčky odvedly bojovné a obětavé výkony, které sice nebyly odměněny výhrami, potleskem diváků však ano. Snad se do nového roku před druhou polovinou základní části druhé ligy dají Litomyšlačky zdravotně do kupy…

Adfors Basket Litomyšl – BC Benešov 47:84 (8:25, 21:40, 34:57)

Body Litomyšle: N. Čerebová 13, S. Hartmanová 13, N. Škeříková 7, Vendula Hrdličková 6, Veronika Hrdličková 6, V. Jakubcová 2.

Adfors Basket Litomyšl – BC Kolín 58:74 (19:18 33:44 42:53)

Body Litomyšle: S. Hartmanová 14, Veronika Hrdličková 13, N. Čerebová 12, Vendula Hrdličková 11, A. Bielková 3, L. Jeřábková 3, N. Škeříková 2.

Prohlédněte si několik sekvencí z utkání Litomyšl vs. Benešov:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva