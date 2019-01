Svitavy – Těžce se rodilo vítězství svitavských basketbalistů v Kolíně v 17. kole Kooperativa NBL. Konečná podoba výsledku 95:90 ve prospěch Dekstone Turů vypovídá o tom, že bodově velmi bohatý duel byl napínavý do posledních sekund.

Z utkání BC Geosan Kolín - Svitavy 90:95. | Foto: Adam Hruška

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, koncentrovaně, plnili to, co jsme chtěli. Bohužel po prostřídání nám trochu odešlo tempo hry a udělali jsme spoustu špatných rozhodnutí jak v obraně, tak v útoku, takže poločas byl vyrovnaný,“ přemítal trenér Turů Lubomír Růžička.



Jeho svěřenci se po přestávce opakovaně pokoušeli soupeři bodově odskočit a opakovaně se jim to nedařilo. „Vedli jsme o třináct bodů, ale nevyvarovali se ztrát. Za druhý poločas jsme jich udělali celkem třináct a to je smrtící. Před utkáním jsem říkal hráčům, že pokud se nebudeme dopouštět ztrát, máme velkou šanci na úspěch. A my jich vyrobíme snad devět v poslední čtvrtině, což je doopravdy hodně a vrátilo to domácí do hry,“ nebyl spokojen lodivod.

Koncovku Tuři nakonec hlavně díky dobrým trestným hodům zvládli, ale i tak budou mír při rozboru tohoto střetnutí bezesporu o čem hovořit.



„Chtěli jsme vstoupit do utkání aktivně, což se nám povedlo, jenomže potom nastala naše klasika. Docela pracně si vytvoříme vedení, které je ale za dvě minuty pryč a musíme začínat znovu,“ nelíbilo se rozehrávači Romanu Markovi.



„Pak, když už jsme byli na plus třinácti, tak jsem vlastními zbytečnými ztrátami dali Kolínu šanci na vítězství. Díky bohu za to, že nám zahrál Sean O'Brien. Byl výborný a vítězství jde především za ním. V Kolíně se lehce nevyhrává a o to více jsme za tento výsledek rádi,“ ocenil kapitán Turů nebývalý příspěvek amerického pivota.



„Ač závěr vypadal velmi těsně a mohlo by se zdát, že vyhrálo šťastnější družstvo, tak podle mého názoru tomu tak nebylo, protože soupeř vedl skoro 39 minut. Musím však svým hráčům poděkovat. Odvedli dobrý výkon, odehráli jsme slušné utkání s druhým týmem tabulky. Kousali jsme, co to šlo, ale došly nám bohužel síly. Měli jsme během hry tři propady, v první, druhé i ve čtvrté čtvrtině. Ty jsme potom museli dotahovat a tálo nás to lepší výsledek,“ komentoval zajímavé měření sil kolínský kormidelník Pavel Beneš.