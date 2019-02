Svitavy – Je zle. Hodně zle. Svitavští florbalisté prohráli klíčový prvoligový záchranářský souboj v Pelhřimově a jejich naděje na spásu utrpěly další těžkou ránu. Ještě úplně „nezemřely“, ale sestupová propast se přibližuje.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Předposlední proti poslednímu, konec základní části první ligy na dohled, o významu utkání Pelhřimov – Svitavy nebylo potřeba dlouho hovořit. Hosté se k tomuto souboji upínali jako k momentu, kdy konečně opustí poslední a přímo sestupovou pozici.



Nevyšlo to.



Nepovedl se jim nástup do zápasu a záhy inkasovali, což jen předznamenalo celý další průběh, kdy pouze dotahovali ztrátu. Klíčová pasáž se odehrála v posledních dvou minutách druhé třetiny, kdy po chybách v defenzivě dostali dva góly a do závěrečné periody se tak šlo za stavu 4:1.



V ní se hráči Svitav ještě pokoušeli soupeře zatlačit, ale vinou trápení v koncovce bez úspěchu. Naopak domácí odskočili až na 6:1, teprve potom Svitavští předvedli, že branky střílet přece jen dovedou, bylo to však pohříchu příliš pozdě na to, aby se dalo utkání zachránit.



„Všichni jsme věděli, oč v tomto zápase jde. I přesto jsme byli první třetinu asi ještě na cestě. Od druhé části jsme zvýšili aktivitu a bylo vidět, že s tím má soupeř značné problémy. Bohužel jsme to ale nevyjádřili gólově a naopak v závěru této třetiny soupeři doslova darovali jako na stříbrném podnose rozhodující náskok,“ litoval svitavský trenér Ladislav Štancl.



„Pelhřimov si pak vedení zkušeně pohlídal. Jsem rád, že to hráči nezabalili a v naši situaci bojovali až do konce,“ ocenil kouč Štancl závěrečné vzepjetí svých svěřenců, které sice nepříjemnou porážku neodvrátilo, nicméně naznačilo alespoň, že bojovnost v kolektivu ještě zůstala.



Co dál? Svitavští sice mají oproti Pelhřimovu neustále dva zápasy k dobru, jenže současně také čtyřbodovou ztrátu. Před nimi jsou nyní dva domácí duely, bez jejichž úspěšného zvládnutí, a to nejlépe za šest bodů, se nad nimi prvoligové vody mohou velice rychle zavřít. V sobotu 10. února přivítají Slovan Havířov a o den později v dohrávce Petrovice.

Spartak Pelhřimov – FbK TJ Svitavy 6:4 (2:1, 2:0, 2:3)

Branky: 39., 40. a 53. Lisa, 4. Knězů, 16. Vlach, 45. Zrzavý – 55. a 58. Říha, 19. Pakosta, 59. Štarman.

Pořadí 1. ligy:

1. Pegres Havířov (41), 2. Black Angels (40), 3. Ostrava (40), 4. Start 98 (39), 5. Královské Vinohrady (38), 6. Kladno (36), 7. Karlovy Vary (35), 8. Petrovice (32), 9. Hattrick Brno (31), 10. Chomutov (29), 11. Litvínov (28), 12. Slovan Havířov (27), 13. Pelhřimov (19), 14. Svitavy (15).