Chrudimští futsalisté již příští sobotu vstoupí do klíčového souboje Ligy mistrů na hřišti Sportingu Lisabon, na zvučného soupeře se připravují především v zápasovém tempu. Tuto středu porazili vysokým rozdílem brněnský Helas, nyní je čekají českolipští Démoni.

Helas si ve středu odvezl domů osm branek. Jak v pátek dopadnou Démoni? | Foto: Iva Hošková

Trenér Felipe Conde před zápasem předeslal, že dá již od začátku více prostoru hráčům širšího kádru. A evidentně to byla volba správná. Nově vzniklá čtveřice na soupeře nastoupila a hned při prvním střídání hned dvakrát skórovala. Nejprve totiž Roman Mareš ideálně předložil míč do šance Dominikovi Balogovi, který vstřelil po zemi pod brankářem Mykytjukem svoji druhou ligovou branku v kariéře, v dalších okamžicích se zkušený Mareš převtělil do role střelce sám.