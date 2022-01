Také proto na soupeře nastoupili. Pomineme-li úplný začátek, tak už ve dvanácté minutě vedli domácí dvojciferným rozdílem. Hráli s chutí a na soupeře vyvíjeli tlak s míčem i bez něj. Po změně stran se ale hosté vytasili s tradiční zbraní, která Bekse vůbec nevoní. Jindřichův Hradec sáhl k zónové obraně. Trpělivě mazal ztrátu a pět minut před koncem prohrával pouze o šest. Dramatickou koncovku však favorit nepřipustil.

BK Pardubice – GBA Fio banka Jindřichův Hradec 86:74 (26:20, 55:41, 71:60)

Body: Vyoral 21 (9 doskoků, 7 asistencí), Šafarčík 14, Vrankovic 14, Walton 11, Švrdlík 10, Burda 7, Svoboda 4, Potoček 3, Henry 2 – Dubose 19, Stegbauer 17, Brown 15, Novotný 9, Victor 7, M. Welsch 4, Linhart 3. Rozhodčí: Vošahlík, Salvetr, Bohata. Trojky: 3:10. Trestné hody: 23/19 – 7/4. Doskoky celkem: 37:29. Fauly: 18:22. Diváci: 624.

Dino Repeša (trenér domácích):

Pardubický kouč Dino Repeša je v tuto chvíli spokojen. Zdroj: Milan Kříček/BK Pardubice"Gratuluji hráčům k vítězství a děkuji všem fanouškům, kteří přišli, atmosféra byla skvělá. Jsem šťastný, protože pokračujeme ve vítězné šňůře, vyhráli jsme i třetí zápas po Novém roce. Škoda, měli jsme už náskok 19 bodů na konci druhé čtvrtiny, ale Jindřichův Hradec má určitě trošku lepší tým než na začátku sezony. Mají pět velmi dobrých cizinců, ty dvě výhry, které mají, nejsou odpovídající týmu, jaký mají. Co se týče nás, neměli jsme dobrou střelbu za tři body, ale vyhráli jsme obranou, energií a doskokem, ten byl nejdůležitější."

Kamil Švrdlík (hráč domácích):

Pardubický kapitán Kamil Švrdlík v akci.Zdroj: Milan Kříček/BK Pardubice"Asi jsme si to představovali jednodušší, hlavně po prvním poločase jsme si mysleli, že uděláme nějaký nástup a závěr bude jednodušší, což se nepodařilo. Jindřichův Hradec se držel na dostřel vlastně až do závěru. Trápili jsme se do zóny, nebyli jsme schopni dát koš z dálky a byli jsme moc statičtí, díky tomu se Hradec držel. Nasazené tempo z první půle jsme neudrželi, ale i taková výhra se počítá a jsme za ni rádi."

Gilbert Abraham, (trenér hostů):

"Zápas rozhodly dva faktory. Jedním z nich byly doskoky, druhým rychlé protiútoky. Také bylo hodně důležité, že jsme museli hrát zónovou obranu, ta někdy vychází a někdy bohužel ne, a když ne, tým ztrácí možnost doskoků, což byl náš dnešní problém."

Lukáš Stegbauer (hráč hostů):

"Je to o 12 bodů, myslím si, že to byl vyrovnaněšj zápas. Popravdě ani nevím, kde byl rozdíl, myslím, že to byly detaily. Odvedli jsme dobrý výkon a musíme se od něj odrazit. Příští zápas s Nymburkem využijeme k tomu, abychom se sehráli, protože máme nové hráče, ve skupině A2 snad urveme nějaké vítězství a půjdeme v tabulce výš."