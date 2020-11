Tuři uspěli proti Olomoucku i Děčínu a padli v Ústí nad Labem, Beksa po úspěchu proti děčínským Válečníkům nestačila na Opavu a Hradec Králové.

Oba dva celky mají nyní deset sehraných duelů (nikdo v lize jich nemá více) s bilancí 4 – 6 (Pardubice) resp. 3 – 7 (Svitavy).

A to tedy není pražádný důvod k nadšení.

Ano, liga se vyrovnala, kluby jako Ostrava, Kolín či Hradec nejsou „do počtu“, o Brnu ani nemluvě. Každé vítězství stojí více úsilí než bylo zvykem, ale i přesto je dosavadní počínání Východočechů rozpačité.

Svitavští Dekstone Tuři po návratu na palubovky přece jenom alespoň naznačili, že by se mohli začít ubírat lepší cestou než dosud. A je škoda, že to nepotvrdili o víkendu nad Labem, protože i bitvu s Ústím měli dobře rozehranou.

Leč je opět srazila největší bolest – obrana. Stačí jediné číslo: Průměr obdržených bodů atakuje číslo 90. To je katastrofa, s jakou jsou a budou dveře do vyšších pater zavřeny.

Takovou dardu lze možná přestřílet proti ještě děravějšímu Olomoucku, ale to byla výjimka. Přitom v duelu s Děčínem Tuři ukázali, že bránit dovedou, byl to však zatím jediný takový počin. Je to záhada.

Jinak trenér Pivoda pořád marně poukazuje, jak jeho svěřenci nebrání týmově, schází jim komunikace na hřišti a když se k tomu v Ústí přidalo dvacet ztrát, nemůže to vést k ničemu pozitivnímu.

Svitavští nemají nikoho v repre nominaci, takže se zavřou do haly a budou makat. A že to budou potřebovat, po přestávce na ně hned čeká „lahůdkový“ trojboj Brno – Nymburk – Opava. A tady se ukáže, zda se budou schopni přiblížit k pozicím, na kterých se podle předpokladů měli pohybovat.

Ani s pardubickou obranou to není kdovíjaké (bezmála 84 inkasovaných bodů na utkání, ovšem odehrány jsou oba zápasy s Nymburkem), hlavní potíž se však jeví trochu někde jinde.

Přílišná závislost na příliš úzkém okruhu hráčů.

Hvězdy Vyoral se Švrdlíkem vždy odvedou penzum práce, ostatně ne náhodou zamířili směr Litva s družinou reprezentačního kouče Ginzburga. K nim se většinou přidá Dunans, v poslední době Slanina, jenomže chybí větší podpora ostatních. V tomto směru se toho po ligovém restartu pohříchu mnoho nezměnilo.

A pak to dopadne jako při historicky první porážce od Hradce Králové, kdy lavička Sokolů porazila pardubickou skoro o dvacet bodů. To by snad nikoho nenapadlo, že je vůbec možné.

Je fakt, že úlohu hrají i zdravotní absence v rotaci, ale i tak mají Pardubice hráče, kteří by měli do zápasů vnést hlasitější slovo.

A co Beksa také nutně potřebuje, má-li se posouvat výše, je zlepšení na perimetru. Nejen, že má nejhorší trojkové procento z ligové dvanáctky, ale navíc ji bídná střelba z dálky připravila o naději na výhru ve Svitavách (dvě trojky!) či zmíněném Hradci (tři).

Dvě domácí vystoupení za sebou proti Ostravě a USK Praha poskytnou krátce po reprezentačním okně reálný obrázek, jestli se pardubická křivka výkonů zvedne nahoru.