Po návštěvě u rodiny v rodné Ostravě mu nebylo dobře. Byl proto vyslán na testy. Bylo mu jasné, že je zle. A jeho tušení bylo správné.

Výsledek? Pozitivní!

„Byl jsem na víkend u mamky, která, jak se nakonec ukázalo, také covid prodělala. Příznaky u mě byly jasné. Test tak byl jenom formalitou,“ vzpomínal na události z prvního týdne v září.

Určitě nepodceňovat

„Naštěstí jsem měl lehký průběh. Po tři dny jsem měl zvýšenou teplotu, asi tak 37,5 stupně, únavu, nebylo mi dobře a hlavně jsem ztratil čich, to mi potvrdilo, že jsem se nakazil,“ pokračoval v povídání Václav Bujnoch.

Přišel o tři zápasy. „Nakazil jsem se během víkendové návštěvy u mamky. Od týmu jsem byl tak izolován, což bylo dobře,“ podotkl sedmadvacetiletý basketbalista.

Deset dnů strávil v nařízené karanténě, pak se ihned zapojil do tréninku. „Jak říkám, děkuji za lehký průběh nemoci, ale rozhodně bych tento virus nepodceňoval. Sám jsem to poznal, když jsem naskočil znovu do přípravy,“ poznamenal člen širšího kádru reprezentace.

Po návratu zranění

Václava Bujnocha covid-19 napadl po letní přípravě, ve které pracoval na fyzičce.

„Po karanténě jsem se cítil, jak kdybych žádnou letní přípravu ani neabsolvoval. Plíce musely dostat pořádně zabrat. Rozhodně mi to v této fázi nepřipadalo vůbec jako lehká chřipka. Špatně se mi při tréninku dýchalo a chvíli mi trvalo, než jsem se do toho dostal,“ svěřil se Bujnoch.

„Jak jsem řekl, určitě bych covid v žádném případě nepodceňoval. Je mi líto těch, které potkal těžší průběh, není to vůbec žádná sranda,“ zdůrazňuje ostravský rodák. „Docela mě děsí, když čtu, že už ho někdo ve světě prodělal dvakrát,“ dodal basketbalista.

Nejvyšší soutěž Kooperativa NBL má nyní vynucenou přestávku. „Aby toho nebylo málo, tak po návratu do tréninku jsem si poranil kotník. „Teď máme pauzu, otázkou je, kdy se vůbec začne, protože čísla jsou hrozivá,“ zakončil Václav Bujnoch, odchovanec ostravského basketbalu.