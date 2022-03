Halový evropský šampionát v Portugalsku pro vás málem skončil dříve, než začal, že…

Byl to můj první letošní velký cíl, připravoval jsem se na něj tři měsíce. Jenže nedlouho před plánovaným odjezdem mě potkal pozitivní test na koronavirus. Takže vzniklo dilema, jestli jet nebo nejet. Po izolaci jsem měl test negativní a rozhodl se startovat. Jeli jsme do Bragy sedmadvacet hodin autem, tam jsem tři dny před závodem strávil jen na hotelu, akorát jsem se dvakrát šel rozcvičit na patnáct dvacet minut a to bylo všechno. Touha po vítězství byla i přesto značná.

Vyhlášení skoku o tyči M70.Zdroj: archiv

V tyči mezi sedmdesátníky jste byl díky své výkonnosti jasným favoritem, leč cesta ke zlatu nebyla bez potíží…

Měl jsem původně plán, že půjdu základ tři metry a potom 3,20, ale po to, co mě postihlo, jsem to změnil a začínal na 2,80. No a co se nestalo, dvakrát jsem shodil. Takže třetí pokus, trochu jsem se pochopitelně klepal, ale zvládl jsem ho a potom jsem druhým pokusem dal tři metry, Což mi stačilo na vítězství, protože lotyšský soupeř překonal laťku ve stejné výšce napotřetí. Čekal jsem, že výkon bude přece jen lepší, pomýšlel jsem i na evropský rekord 3,27, ale za dané situace to prostě nešlo.

Druhá medaile vám kápla na šedesátce překážek. Jak se narodilo tohle stříbro?

Rozběhy odpadly kvůli nižšímu počtu účastníků, což pro mě bylo dobře, i když už jsem se cítil lépe. Šlo se rovnou do finále. Tam jsem s Polákem Szymurou šel do poslední překážky zhruba stejně, ale doběh je dvacet metrů a tam mi utekl. Ale ono bych ho asi neporazil ani v plné formě, je to pan překážkář. Medaile je pro mě vynikající.

Nebyl jste jediný zlatý muž z Litomyšle. Pavel Baar vystoupal na nejvyšší stupínek mezi nejmladšími „veterány“…

Pavel suverénně vyhrál pětiboj a já jsem šťastný, že jsem ho vyhecoval a přemluvil aby na tento šampionát jel. Má titul a to je krásný úspěch. Potom tam byl ještě další atlet z Litomyšle Zdeněk Novotný, takže Litomyšl měla v Braze tři reprezentanty.

Vyhlášení pětiboje M35.Zdroj: archiv

Jeden vrchol sezony máte za sebou, jaký bude ten příští?

Mělo by jím být červnové mistrovství světa ve finském Tampere. tam chci jít tyčku, překážky a zvažuji desetiboj. Bude ale záležet na časovém programu. Kdyby byl desetiboj na konec, asi bych ho šel, jinak budu uvažovat o výšce. Je to světový šampionát, rád bych tam zase medaile udělal, ovšem je to ještě daleko a uvidí se, jak na tom budu.

Nelze nevzpomenout, že i se sedmi křížky na krku pravidelně bodujete za Jiskru ve druhé lize mužů. Jak to děláte?

Je to na jednu stranu příjemné, ale podle mě by se v ligové soutěži snad mělo najít deset tyčkařů, kteří by mě lehce porazili. To říkám zcela upřímně. Nyní však v naší skupině nebude Aktis Praha, který míval pravidelně několik tyčkařů, takže možná těch mých 3,10 nebo 3,20 zase bude na bodový zisk stačit.