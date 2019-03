Pardubický kraj – Naplno se rozjely jarní mistrovské hokejbalové soutěže. Extraligové body tentokrát visely pro krajské zástupce příliš vysoko. Ty prvoligové uzmula Polička a díky zvládnutému derby rovněž tým Svítkova.

Crossdock extraliga

HBC Plzeň – HBC Autosklo H.A.K. Pardubice 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Branky: 14. a 19. Kunzmann, 7. Roušal, 40. Hanuš – 8. Moravec (Ingršt), 45. Ingršt. Pardubice: Stárek (Bitnar) – Turyna, Česák, Březina, Staněk, Novotný, Ingršt, Š. Moravec, Zajíček, Förstl, Kubeš, Hálek, Vlasák, Kohoutek, L. Moravec, Krejčí, Bucek.

„Plzeň na nás od začátku vlétla a hrála velmi dobře. Snažili jsme se zvednout, ale až na pár chvilek se nám to moc nedařilo. Navíc se nám zranili Šimon Moravec a Michal Turyna. Hlavně zkušeným hráčům se zápas nepovedl. Na tréninku si to rozebereme a věřím, že se poučíme. Jediné pozitivum je návrat Matyho Ingršta, který dal gól a nahrávku. Jsme ale jeden tým, takže se společně musíme zvednout,“ burcuje kouč Jiří Mašík po nevydařeném utkání na západě Čech.

HBC Alpiq Kladno – SK Hokejbal Letohrad 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Branka: 20. Pražák (Pliml). Letohrad: Šimara – Adamec, Fajfr, J. Hejtmánek, Krejska, F. Lux, Teplý – Anýž, Bogdány, Faltus, Havlík, D. Hejtmánek, Lajčiak, J. Lux, Macháček, Věchet.

Jeden gól stačil Kladnu na všechny tři body. Jeleni totiž střelecky naprosto vyhořeli.

1. liga

HBC JTEKT Svítkov Stars – HC Jestřábi Přelouč 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Branky: 23. Černický (Waber), 31. Waber (Král, Paukert), 40. Jankura (Zaplatílek) – 33. Příhoda (Moravec, Macenauer). Svítkov: Majerníček – Adámek, Birta, Doležal, Filip, Hlavsa, Ilich, Staněk, Vojtěch, Waber – Bureš, Čech, Černický, Jankura, Král, L. Novotný, J. Novotný, Paukrt, Petrus, Zaplatílek. Přelouč: Smekal – Stoklasa, Šmíd, Vorba, Michetschläger, Menc, Čapek – Moravec, Svoboda, Příhoda, Bílý, Hejhal, Štefanský, Vlk, Macenauer, Drápálík, Doležal, Mlynář.

„Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Domácí jsme od začátku až moc nechali chodit do sólových šancí a jen díky Smékalovi jsme drželi nulové skóre. Ale i my jsme měli dost příležitostí skórovat a mohli jsme to za nulového stavu utrhnout v náš prospěch. Nestalo se a dostaly jsme branky od modré po špatném vyhození a jednu po nahození v přesilovce, zkrátka ze situací, které dnes dělají zápasy. Kluky chválím za bojovnost a nasazení, všichni makali tak, jak od nich chceme,“ hodnotil manažer Jestřábů Libor Komůrka.

SK Kometa Polička — SK Jihlava 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Branky: 14. J. Hejtmánek (D. Hejtmánek), 31. F. Štefka (Grubhoffer), 37. F. Štefka (J. Tobiáš), 45. O. Tobiáš (Augustin). Polička: Šupík – Geba, J. Hejtmánek, Nespěšný, Kukla, Rokos, Škraňka – Grubhoffer, Augustin, D. Hejtmánek, Holec, Hubálek, Šafář, F. Štefka, M. Štefka, O. Tobiáš, J. Tobiáš.

Celé střetnutí se hrálo pod taktovku Komety. Vzhledem k počtu vyložených šancí na hokejkách domácích hráčů je konečná výše skóre pro hosty poměrně milosrdná.