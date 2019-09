Současně s organizací sportovních akcí pokračovali členové Automotoklubu Svitavy, v jehož čele stanul nový předseda Richard Berger, ve zvelebování svého areálu.

„Mimo jiné se po třiceti letech podařilo vybudovat chodník, natřeli jsme mantinely, práce se odvedla i na zázemí, pokud jde o sprchy, kuchyň a další místa. Konečně jsme mohli udělat věci, na které se dříve nedostalo. Vadí mi ale řeči, že teď to jde a za bývalého předsedy Vladislavy Olivy se neudělalo nic. Není to pravda, on zajistil třeba nové depo a řadu jiných záležitostí,“ zdůraznil manažer ploché dráhy Jaromír Škývara.

Podle jeho názoru se Svitavy mohou pyšnit jednou z nejlepších drah v republice, kde by se mohla konat soutěže na jakékoli úrovni v tuzemsku. „Nemohu ale v tuto chvíli říci, jaké závody budeme moci v budoucnu pořádat. Všechno je to hlavně otázka peněz, protože organizace jakéhokoli plochodrážního podniku bývá finančně nákladnou záležitostí, na bedrech pořadatele leží například pohonné hmoty nebo výplata bodovného jezdcům,“ netají se manažer Škývara.