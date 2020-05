V uplynulých týdnech se „na suchu“ ocitli sportovci napříč odvětvími. Plavci, ti ovšem byli na suchu doslova a bez uvozovek. Bazény byly uzavřeny a plavec bez vody, to opravdu nejde dohromady.

Svoji činnost tím pádem musel utlumit také litomyšlský Sports Team, který se aktivně stará o plaveckou výchovu desítek dětí. „Nestěžujeme si, snažíme se poznávat jiné sporty, třeba běh, cyklistiku, jízdu na koni, fotbal, letní biatlon a další,“ poznamenal hlavní trenér KAREL JANDÍK s vírou, že postupně se uvolňující omezení dovolí jeho svěřencům brzký návrat do vody.

Sports Team není jen litomyšlskou záležitostí. Kromě Smetanova města funguje rovněž v Praze, Ostravě, Pardubicích, Skutči, Rychnově nad Kněžnou a Chrudimi celkem na devíti bazénech. Na 1057 plavců připadá 65 trenérů, v Litomyšli trénuje 120 dětí pod vedením pěti trenérů.

ÚSPĚCHY SE POČÍTAJÍ

„V Litomyšli si ceníme stále narůstající základny plavců, plaveckých pokroků u všech dětí, ale také jejich spokojených úsměvů a dobré party,“ připomněl Karel Jandík, že v bazénu nejde jen o výsledky.

Ovšem výsledky nejsou vůbec k zahození. Členové závodního družstva reprezentují organizaci velice dobře. Juniorská česká reprezentantka Natálie Jandíková vybojovala zlatou a stříbrnou medaili na loňské letní olympiádě dětí a mládeže i na mistrovství republiky, do olympijského bazénu v Liberci se nominovali i dva další plavci Sports Teamu, krajskými přeborníky se kromě Jandíkové stali i Jakub Smetana a Barbora Kuncová. Největší české mezinárodní závody žactva Májové Brno přinesly tři cenné kovy a nadto nejhodnotnější výkon mítinku.

Rok 2019 se tedy skutečně povedl a projevilo se to také druhou pozicí Natálie Jandíkové v okresní anketě Nejúspěšnější sportovec roku v kategorii žactva.

MOC DLOUHO BEZ VODY

Bohužel, v letošním roce se na tyto úspěchy nedá navázat. „Plavecká sezona je u konce a všechny soutěže jsou zrušeny. Nejasný termín otevření bazénů navíc znamená pro řadu zařízení složitou situaci. Konkrétně v Litomyšli se napuštění krytého plaveckého bazénu plánuje na září, což bude pro plavce zatím nejdelší pauza bez vody trvající půl roku,“ mrzí trenéra Jandíka.

„Na centrále v Pardubicích náš nový metodik pro celou organizaci Adam Křehký pracuje na kompletně nové plavecké metodice. Nebude vycházet ze starých, přežitých a neúčinných cvičení či postupů. Naopak bude obsahovat nejnovější prvky pro výuku dětí a moderní postupy, které se nebudou opírat pouze o plavání. Naším cílem není jen mechanicky děti učit, ale rozvíjet plavce komplexně,“ myslí plavci na budoucnost.

Sports Team zatím připravuje registrace svých členů pro školní rok 2020/2021. V červenci budou otevřeny pro stávající členy a v srpnu pro nováčky, kteří chtějí vyzkoušet plavání. „Na všechny se těšíme,“ doplnil Karel Jandík.

NĚKDY OD ŠESTI RÁNO

Jaký je v Litomyšli a okolí zájem dětí o plavání? A pokud přijdou, daří se vám je udržet v týmu po delší dobu?

V pestré nabídce sportů, kterou poskytuje Litomyšl, nás velký zájem právě o plavání těší. Převážnou část dětí se nám daří u plavání udržet. Je to hlavně zásluhou dobré práce trenérek, za což jim chci i touto cestou poděkovat.

Co rodiče a plavci? Patří plavání k těm sportům, v nichž se rodiče zajímají, co jejich děti dělají, vozí je na tréninky a závody, podporují vás?

Jako u každého sportu je podpora rodičů velice důležitá. Musí totiž fungovat trojúhelník trenér – dítě – rodič. Pokud jeden z těchto článků nefunguje, je to vždy složitější. Plavecké kurzy probíhají společně s veřejností, což řada rodičů ráda využívá a plave ve vedlejších drahách nebo sleduje svoje ratolesti z vířivky. Od rodičů cítíme velkou podporu, vždyť někteří dojíždějí na tréninky čtyřikrát týdně ze Starého Města, České Třebové nebo Jehnědí. Také se pravidelně střídají při dopravě na závody. Podporují nás také materiálně, například jednotnými teplákovými soupravami.

Funguje i v plavání totéž co v jiných sportech, že nejtalentovanější závodníci odcházejí z menších klubů do větších plaveckých center?

Toto se děje převážně s odchodem na střední školy.

Jak se v litomyšlském bazénu porovnáváte se širokou veřejností ohledně tréninkových možností? Máte dostatek času a prostoru na přípravu podle vašich představ?

Naším cílem je pod vedením kvalifikovaných trenérů efektivně učit plavat širokou veřejnost, ale také uspokojit talentované děti v jejich rozvoji. S narůstající základnou a rozšiřováním nabídky služeb, kdy plánujeme i plavání pro dospělé, proto navyšujeme pronájmy. Závodní družstvo trénuje čtyřikrát v týdnu a podle potřeby využíváme plavání veřejnosti. Někteří závodní plavci skáčou do vody v šest hodin ráno a o půl osmé se přesouvají do školy.

Co závodní vytížení – kolik soutěžních akcí během sezony plavci z Litomyšle absolvují? Neuvažujete o organizaci závodů v Litomyšli?

Plavci mají letní a zimní sezonu. Krajské přebory sloučeného Pardubického a Královéhradeckého kraje patří k vrcholům pro řadu naších plavců. Jedná se o kvalifikační závody na mistrovství České republiky. Pravidelně se účastníme největších žákovských závodů po celé republice v Brně, Praze, Olomouci, Plzni, Pardubicích, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Rovněž vyrážíme pro nové zkušenosti do zahraničí například do německého Bonnu nebo na Velkou cenu Slovenska do Bratislavy a Žiliny, kde nejsme výsledkově pouze do počtu. Závody v Litomyšli zatím neplánujeme.

Cítíte z reakcí a komunikace s vašimi kolegy i svěřenci, že jim v těchto dobách plavání, bazén a voda opravdu chybí?

Cítím. Neschází pouze bazén a voda, ale dobrá parta pozitivně naladěných sportovců a kamarádů. Reakce od rodičů na pozvánku na trénink mluví za všechno („Lukáš rád přijde. Protože jestli mu bylo po něčem smutno, tak po týmu a plavání. Hezký den…“). Nyní realizujeme v omezeném počtu suchou přípravu, hry a kompenzační cvičení.

Příprava mladých plavců

Přípravná plavecká výuka – jedná se o základní plavecký kurz pro děti od čtyř let. V tomto kurzu jde především o adaptaci na vodu a vodní prostředí.

Základní plavecká přípravka – kurz je navazujícím kurzem přípravné plavecké výuky. Je určen pro děti, které již mají základní plavecké dovednosti.

Zdokonalovací plavání – tento typ tréninku je určen pro děti, které perfektně ovládají všechny základní i ostatní plavecké dovednosti.

Sportovně kondiční plavání – tento typ tréninku je určen pro ty, kteří bezpečně technicky zvládají tři plavecké způsoby, tedy znak, prsa a kraul.

Závodní plavání – dětí zvládají všechny plavecké způsoby a účastní se závodů a soutěží.

Do budoucna plánuje litomyšlský Sport Team otevřít plavecké lekce pro dospělé.