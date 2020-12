Výkony a výsledky svitavských Dekstone Turů se zařadily k největším překvapením dosavadního průběhu nejvyšší basketbalové soutěže. Pohříchu ovšem v ryze negativním smyslu slova.

ERA Basketball Nymburk vs. Dekstone Tuři Svitavy. | Foto: Bohumil Kysílko

Že budou po dvanácti kolech a porážce v Nymburku 74:105 předposlední s bilancí 3 - 9, to je k nevíře. Kdyby to někdo řekl před sezonou, vysloužil by si tak maximálně poklepání na hlavu.